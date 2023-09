Wasser wird für die Landwirte in Rheinland-Pfalz teurer

Der Wassercent, offiziell "Wasserentnahmeentgelt" muss in Rheinland-Pfalz seit 2013 vor allem von Unternehmen gezahlt werden, die eine bestimmte Menge von Wasser nutzen. Das sind die öffentlichen Wasserversorger, die den Wassercent an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben, und die Industrie. Bisher waren unter anderem Landwirte davon ausgenommen. Die Begründung dafür: "Da der Anteil der landwirtschaftlichen Bewässerung an den Wasserentnahmen in Rheinland-Pfalz unter ein Prozent bzw. bezogen auf das Grundwasser bei nur ca. zwei Prozent liegt, sollen diese Entnahmen aus verwaltungsökonomischen Gründen entgeltfrei bleiben." (Quelle: Umweltministerium)