Am Mittwoch wird es überall in Rheinland-Pfalz sonnig und warm. Am schönsten wird es in der Pfalz. Rund um Eifel und Westerwald lassen dichtere Wolken die Sonne nicht ganz so häufig durch. Die Temperaturen werden mit 20 bis 26 Grad wieder sommerlich. Dazu weht ein frischer bis starker Wind aus Südwest.