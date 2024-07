Warnung aus RLP: Deutschlandticket muss bezahlbar bleiben

Schon seit längerem wird darüber gestritten, den Preis für das Deutschlandticket von 49 Euro anzuheben. Jetzt ist klar: Es wird wohl teurer. Aus Rheinland-Pfalz kommt eine Warnung.

Von Ingelheim nach Mainz kostet es ohne Deutschlandticket 7,35 Euro. Sieben Mal fahren und die 49 Euro für's Deutschlandticket sind wieder drin. Diese Rechnung wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr aufgehen. 2025 soll das Ticket wohl teurer werden. Das ist das Ergebnis einer Sondersitzung der Verkehrsminister in Düsseldorf.

Deutschlandticket wird wohl teurer - Details noch unklar

Um wie viel teurer das Deutschlandticket wird, soll im Herbst entschieden werden. Ein Aus für das Ticket auf halber Strecke will in Rheinland-Pfalz niemand. Die Verkehrsverbünde stehen nach eigenen Angaben mehrheitlich hinter dem Ticket. In anderen Teilen Deutschlands hatten offenbar mehrere Betriebe geprüft, ob sie aus dem Deutschlandticket aussteigen.

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) will abwarten, "was die Zahlen im Herbst sagen". Und weiter ergänzt sie: "Man muss aber auch sagen, es macht keinen Sinn, das Deutschlandticket vom Preis so in die Höhe zu treiben, dass die Menschen es wieder zurückgeben", warnt die Ministerin.

Diskutiert wurde auch, ob das Ticket nicht schon in diesem Jahr deutlich teurer werden muss. Dieser Zug ist nach der Verkehrsminister-Konferenz aber erstmal abgefahren.