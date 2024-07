Boehringer Ingelheim weiht Biomasseheizkraftwerk ein

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim braucht sehr viel Energie, um zu produzieren. In Zukunft soll diese Energie zum größten Teil aus erneuerbaren Energien kommen: Durch ein eigenes Kraftwerk auf dem Werksgelände. Dafür hat das Unternehmen mehr als 200 Millionen Euro am Standort Ingelheim ausgegeben. Damit strebt das Unternehmen Unabhängigkeit und mehr Klimaschutz an. Am Montag wurde das Kraftwerk eingeweiht. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kam zum Termin.