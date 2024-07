per Mail teilen

Zu Beginn der Woche gibt es viel Sonne, die aber gegen Mitte der Woche immer wieder hinter Regenwolken verschwindet. Wie SWR-Wetterexperte Donald Bäcker mitteilte, steigen die Temperaturen am Dienstag in Rheinland-Pfalz auf hochsommerliche 28 bis 34 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen dann gebietsweise schauerartiger Regen und Gewitter auf. Lokal sind Unwetter durch heftigen Starkregen möglich.