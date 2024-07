Grünen-Ministerin Eder: Deutschlandticket in Frage stellen, ist fatal

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder kritisiert, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Preis des Deutschlandtickets als zu niedrig in Frage gestellt hat. Im SWR Aktuell-Sommerinterview sagte die Grünen-Politikerin, was Lindner zu Investitionen in den Bahnverkehr gesagt habe, sei "eine Frechheit".

