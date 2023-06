Unwetter erreicht RLP - trotz Tornado-Warnung noch keine großen Schäden

Die ersten Unwetter haben Rheinland-Pfalz erreicht. Gewarnt wird vor Gewittern und Starkregen. Im Kreis Ahrweiler hat vorsorglich ein Gymnasium den Betrieb geschlossen, in Rheinhessen wurden erste Veranstaltungen abgesagt.

Am frühen Nachmittag sind die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarteten Gewitter in Rheinland-Pfalz angekommen; zunächst in der Eifel, an der Ahr und im Raum Trier. Lokal könnten laut DWD den ganzen Donnerstag über heftiger Starkregen, Sturm- und Orkanböen sowie Hagel auftreten. Im Westerwald könne es vereinzelt sogar zu Tornados kommen.

Bislang "normale Regenfälle" - Feuerwehren in Wartestellung

In Daun in der Eifel und in Gerolstein in der Vulkaneifel blieb es beispielsweise aber zunächst bei normalen Regenfällen. Der Kreisfeuerwehrinspekteur der Vulkaneifel, Harald Schmitz, sprach gegenüber dem SWR von einer sehr ruhigen Lage. Man befinde sich in Wartestellung. "Wenn sich die Lage gravierend ändert, werden wir entsprechende Reaktionen auslösen."

Auch in der Nord- und Westpfalz blieb die Feuerwehrleitstelle zunächst in Wartestellung. In der Südpfalz kam es am Nachmittag örtlich zu Regen und Hagelschauern, die aber den Angeben zufolge im normalen Bereichen blieben. Dort sind seit dem Vormittag die Hagelflieger in Alarmbereitschaft.

Wie Sie sich bei Gewittern richtig verhalten sollten, lesen Sie hier.

Wieso Unwetter so schwer exakt vorherzusagen sind

Wieso Ort und Zeit der Unwetter so schwierig exakt vorherzusagen sind, erklärt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer: "Die Vorhersagemodelle können Gewitterzellen nicht auflösen und damit nicht konkret vorhersagen. Zwar kann ich sagen, dass es etwa im Hunsrück oder in der Eifel eine Gewitterzelle gibt, aber nicht, wo dort genau." Das sehe man erst, wenn die Gewitter entstanden seien, so der Meteorologe. "Das liegt auch daran, dass schwere Gewitterzellen ihr eigenes Wetter produzieren. Sie saugen aus der Umgebung Luft ein, also Energie, und ziehen dorthin, wo sie wollen." Ist das erst einmal geschehen, seien Verlauf und Schwere aber gut zu prognostizieren.

Schulschließung wegen Unwetterwarnung

Wegen der Unwetterwarnung hatte das Are-Gymnasium im Kreis Ahrweiler am Morgen entschieden, die Schule heute geschlossen zu lassen. Auf der Website der Ganztagsschule hieß es, die Sicherheit der Schüler sei an diesem besonderen Standort nicht zu gewährleisten. Die Schule unterrichtet seit der Flutkatastrophe im Ahrtal größtenteils in Containern.

Erste Veranstaltungen werden abgesagt

In Bad Kreuznach fällt wegen des drohenden Unwetters in Rheinhessen und an der Nahe der Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt aus. Die Stadt Bad Kreuznach habe sich zusammen mit den Mitveranstaltern aufgrund der drohenden Wetterlage für die Absage der Veranstaltung ausgesprochen, so eine Sprecherin. Schon beim Starkregen am Dienstagabend war die Region besonders betroffen. Auch diverse kleinere Veranstaltungen in Rheinhessen wurden abgesagt.

Die Deutsche Bahn teilte mit, sie erwarte in großen Teilen Deutschlands Auswirkungen auf den Zugverkehr. Alle Fahrgäste, die ihre vom 22. bis 23. Juni geplanten Reisen wegen des Unwetters verschieben möchten, könnten ihr Ticket demnach zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Aktuelle Einschränkungen veröffentlicht die Bahn auf ihrer Website.

Hitzewarnung für die Pfalz und Rheinhessen/Nahe

Der DWD hat zudem für die Pfalz und für die Region Rheinhessen/Nahe für Donnerstag erneut eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. In der Pfalz gilt diese bis zu einer Höhe von 400 Metern. Für die weiteren Regionen in Rheinland-Pfalz besteht bisher keine Hitzewarnung des DWD.

Für Senioreneinrichtungen gebe es genaue Vorgaben, was bei Hitze zu tun sei, sagte eine Sprecherin des ASB Seniorenzentrums Mainz. Zum Beispiel würden Hand- und Fußbäder sowie Obst mit hohem Flüssigkeitsgehalt angeboten. Das Pflegepersonal achte zudem besonders auf Hitzesymptome. Das Klinikum Worms stellt sich auf Hitzepatienten ein, indem verstärkt gekühlte Infusionen bereit gehalten werden. Die meisten Räume im Krankenhaus seien klimatisiert, so eine Sprecherin. Zur Linderung bekomme das Personal in den Marienhauskliniken gelegentlich Gratis-Eis.

Was ist eine Hitzewarnung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt.

Leichte Abkühlung am Freitag

Die Gewitter sollen besonders im Norden von Rheinland-Pfalz noch bis in die Nacht zum Freitag anhalten. Ab der zweiten Nachthälfte soll es ruhiger werden. Die Temperaturen kühlen dann auf 12 bis 15 Grad ab. Der Freitag startet laut DWD im Osten stark bewölkt mit letzten Schauern. Im Laufe des Vormittages soll es überall auflockern, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.

Für das Wochenende sagen die Meteorologen sehr warme Temperaturen bis 32 Grad voraus. Es soll niederschlagsfrei bleiben.