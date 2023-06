per Mail teilen

Ja, es hat ordentlich geregnet in Rheinland-Pfalz. Aber, so Wetterexperte Karsten Schwanke, im Vergleich zu anderen Bundesländern kam deutlich weniger herunter. Und die Aussichten für das Wochenende sind so richtig sommerlich, viel Sonne und um die 30 Grad. Erst zum Beginn der neuen Woche stehen die nächsten Gewitter vor der Tür.