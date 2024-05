Brand in Hotel in Linz - Gast kommt ins Krankenhaus

In einem Hotel in Linz am Rhein (Kreis Neuwied) ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Gäste und Betreiber mussten sich ins Freie retten.

Gegen 2.15 Uhr sei der Integrierten Leitstelle ein Küchenbrand in einem Linzer Hotelbetrieb gemeldet worden, teilt die Polizei mit. In dem Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt den Angaben zufolge noch der Betreiber sowie sechs Hotelgäste, die in ihren Zimmern schliefen. Alle Personen hätten das Hotel selbstständig verlassen können, so die Polizei. Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei Hotelgast in Linz Eine Frau wurde demnach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer laut Polizei in der Küche des Restaurants aus. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen können. Der entstandene Schaden dürfe im höheren fünfstelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei. Ermittlungen zur Brandursache dauern an Die Hotelgäste sind den Angaben zufolge auf eigenen Wunsch frühzeitig abgereist. Die Bundestraße 42 musste während des Löscheinsatzes für etwa 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.