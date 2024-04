per Mail teilen

Ein Feuer hat ein Haus unbewohnbar gemacht. Das Gebäude ist nach dem Brand am Samstagabend einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Polizei ist der Brand am Samstagabend einem Wohnhaus in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein ausgebrochen. Das Wohnhaus stand leer, verletzt wurde niemand.

Wohnhaus nach Feuer einsturzgefährdet

Das Feuer richtete laut Polizei aber großen Schaden an: Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Was die Schadenssumme anbelangt, so geht die Polizei von einem hohen fünfstelligen Betrag aus. Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.