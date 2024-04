In 72 Stunden die Welt ein wenig besser machen. Das ist die Idee einer Sozialaktion der katholischen Jugend. Überall in Deutschland haben Jugendliche in ihrer Umgebung angepackt. In Irsch bei Saarburg hat eine Gruppe eine kleine Kapelle renoviert.

Am Ende wurde noch die Goldschrift aufgetragen. 72 Stunden mit sehr wenig Schlaf und sehr viel Arbeit haben die Mitglieder des Irscher Jugendclubs hinter sich. Sie haben das so genannte "Speiner Bildchen" renoviert, eine kleine Wege-Kapelle außerhalb des Dorfes. Handwerker unterstützen Arbeit der Jugendlichen Zu Beginn der Aktion am Donnerstagabend sieht es noch so aus: Die Farbe an der Kapelle und dem Unterstand daneben sind abgeblättert. Als am Freitagmorgen der Trierer Bischof Stephan Ackermann kommt, ist rund um das "Speiner Bildchen" Baustelle. Unterstützt von Handwerkern aus dem Dorf wird alles neu gemacht - bei drei Grad im Regen. Ackermann lobt die Arbeit der Jugendlichen. Das ist ja heldenhaft: Hier oben auf der Höhe, im Moment wirklich bei dem Wetter, bei der Kälte, mit der Intensität zu arbeiten bis tief in die Nacht. Da kann man wirklich nur sagen: alle Achtung, Kompliment. Altar wird zur Mai-Andacht erstmals genutzt 35 Leute machen mit. Manche nach der Arbeit, andere sind für die Aktion einen Tag von der Schule beurlaubt. Pünktlich zum Ende der Aktion am Sonntagnachmittag steht auch der neue Altar. Zur traditionellen Mai-Andacht am 5. Mai soll er zum ersten Mal genutzt werden. Dann will auch der Bischof nochmal kommen.