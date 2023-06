Unwetter in Rheinland-Pfalz - der Liveticker zum Nachlesen

Mit Starkregen sind mehrere Unwetter über Rheinland-Pfalz hinweggezogen. Die Lage hat sich größtenteils beruhigt.

Wir beenden an dieser Stelle unseren Live-Ticker zum Unwetter in Rheinland-Pfalz. Die Nacht ist weitgehend ruhig verlaufen. Am Freitagvormittag sind nur noch im Norden des Landes vereinzelt Unwetter möglich. Alles zur aktuellen Lage:

Donnerstag, 22.6.23

Gefahr von Gewittern lässt nach

22:30 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Rheinland-Pfalz eigenen Angaben zufolge nur noch vereinzelte Unwetter mit Starkregen oder Hagel und Sturmböen - und zwar im Norden des Landes bis Freitagvormittag. Dann, so der DWD, sollte sich von Westen her wieder schöneres Wetter durchsetzen.

Züge rollen wieder zwischen Worms und Frankenthal

21:55 Uhr

Auf der Strecke zwischen Worms und Frankenthal sind laut Deutscher Bahn die Unwetterschäden beseitigt, dort fahren Züge wieder. Probleme gibt es nach wie vor zwischen Frankfurt und Mainz, betroffen sind konkret die S6, der RE2 sowie der RE4/14. Die DB betont: Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat, müssten Reisende mit Folgeverspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen rechnen.

Fallböe lässt Bäume auf A48 stürzen

21:25 Uhr

In Rheinland-Pfalz laufen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter "Lambert". Einen größeren Einsatz gab es bereits auf der A48 bei Polch im Kreis Mayen-Koblenz: Dort wurden bei starkem Regen mehrere Bäume von einer Fallböe umgerissen, einige stürzten auf die Autobahn. Die Feuerwehr musste sie kleinsägen, um die Fahrbahn wieder frei zu bekommen.

Mehrere Bäume stürzten wegen des Unwetters auf die A48, verletzt wurde niemand. NonstopMedia

Am Freitag wieder ruhigeres Wetter

21:05 Uhr

Nach einem stürmischen Donnerstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz morgen freundlich: Wolken und Sonne wechseln sich ab, die Höchstwerte erreichen 28 Grad.

Zugausfälle in Mainz

20:45 Uhr

Die Deutsche Bahn kämpft noch mit den Auswirkungen des Unwetters: Aktuell ist die Strecke Frankfurt (Main) - Mainz - Wiesbaden gesperrt. Derzeit sei dort kein Zugverkehr möglich. Nähere Angaben machte die Bahn nicht.

Der Zugverkehr ist in der Mitte und im Norden Deutschlands aktuell durch Unwetterschäden beeinträchtigt. Bitte informiert euch regelmäßig auf https://t.co/kzJtR2P1SE & im DB Navigator über eure Verbindung. Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU #Unwetter #lambert

So war das Unwetter in RLP

20:25 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hatte teils vor Tornados gewarnt; glücklicherweise ist Rheinland-Pfalz davon - Stand jetzt - verschont geblieben. Die Unwetterwarnung ist aufgehoben. Trotzdem hat das Unwetter einzelne Orte heftig getroffen, beispielsweise im Kreis Neuwied und im Rhein-Lahn-Kreis.

SWR-Wetterexperte erwartet "keine großen Probleme mehr"

20:10 Uhr

Rheinland-Pfalz kann offenbar aufatmen: Der Abend sei zwar noch nicht zu Ende, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Er rechnet aber nicht mehr mit großen Problemen. "Vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz gab es die stärkeren Gewitter", fasst er das heutige Unwetter zusammen.



Region Trier glimpflich davongekommen

19:50 Uhr

Vorläufige Bilanz für die Region Trier: Laut Feuerwehr hat das Unwetter "Lambert" nur leichte Schäden verursacht. In der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel sind vielerorts Bäume umgestürzt und haben Straßen blockiert, beispielsweise in Kirf und Trassem bei Saarburg, außerdem auf der A60 zwischen Wittlich und Landscheid. In Wittlich sei zudem ein Baum auf zwei Autos gefallen und habe einen hohen Sachschaden angerichtet. In Kinheim an der Mosel und in Brücktal bei Kelberg wurden Straßen überflutet. Verletzt wurde niemand.

Unwetterwarnung aufgehoben

19:45 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz soeben aufgehoben. Wir halten Sie hier, im Live-Ticker, weiter über die Auswirkungen des Unwetters auf dem Laufenden.

B9 zwischen Guntersblum und Gimbsheim gesperrt

19:20 Uhr

Update aus Rheinhessen und der Landeshauptstadt: Bislang hat das Unwetter wenige Schäden angerichtet. Laut Polizei sind lediglich ein Bauzaun und mehrere Schilder in Mainz umgeweht worden. Die Bundesstraße 9 war allerdings am Abend zwischen Guntersblum und Gimbsheim gesperrt. Grund waren Äste, die auf der Straße lagen.

Unwetter deckt Dach im Rhein-Hunsrück-Kreis ab

19:00 Uhr

Im Hunsrück hat das Unwetter am späten Nachmittag das Dach einer Scheune abgedeckt. Die Polizei meldet zudem rund 25 entwurzelte Bäume. Es seinen zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.

Bei einem Haus mit Scheune in Henau (Rhein-Hunsrück-Kreis) wurde das Dach bei einem Gewitter abgedeckt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Schmitt

Baum fällt bei Cochem auf Sprinter, Aufräumarbeiten laufen

18:30 Uhr

Im Kreis Cochem-Zell sind wegen des Unwetters mehrere Straßen gesperrt. Die Einsatzkräfte sind zurzeit unter anderem auf der L98 im Einsatz, weil gegen 15 Uhr bei Landkern ein Baum auf die Straße und auf einen Sprinter gefallen ist. Verletzt wurde laut Polizei niemand, die Fahrbahn ist aber voll gesperrt. Wie lange die Räumungsarbeiten dauern, hat die Polizei nicht gesagt. Auch auf anderen Straßen käme es zu Verkehrsbehinderungen, unter anderem wegen Erdrutschen und umgestürzter Bäume. Feuerwehren und Straßenmeistereien seien im Einsatz.

SWR-Reporter in Wittlich: "Viele Feuerwehreinsätze in der Eifel"

18:20 Uhr

In Wittlich scheint das Unwetter weitergezogen zu sein: Inzwischen ist schon wieder die Sonne rausgekommen. Am Nachmittag gab es für die Einsatzkräfte in der Region aber viel zu tun, berichtet SWR-Reporter Christian Altmayer.

So ist die Lage bei der Bahn

17:50 Uhr

Wie sieht es auf den Schienen aus? Kommt mein Zug pünktlich oder fällt er wegen des Unwetters aus? Aktuelle Infos dazu hat die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage. Wer für Donnerstag oder Freitag ein Zugticket gebucht hat, kann die Fahrt verschieben. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", teilte die Bahn mit.

Blockierte Straßen und Stromausfall rund um Neuwied

17:25 Uhr

Auch die Polizei bestätigt heftige Unwetter rund um Neuwied. Dort gebe es mehrere umgestürzte Bäume und blockierte Straßen, vor allem im Bereich der Polizeiinspektion Straßenhaus. Zwischen Horhausen und Güllesheim sei ein Baum auf ein Auto gefallen, der Insasse ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur leicht verletzt. In der Verbandsgemeinde Asbach hat es laut Feuerwehr etwa zehn Einsätze gegeben, vor allem wegen voll gelaufener Keller, umgestürzter Bäume und wegen Rauchentwicklung in einem Trafo-Häuschen. Das habe kurzzeitig auch für einen Stromausfall gesorgt. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR: "eine übliche Einsatzlage bei einem Gewitterereignis".

SWR1-Hörerinnen und -Hörer melden heftige Gewitter

16:50 Uhr

Mehrere Hörerinnen und -Hörer haben sich bei SWR1 gemeldet: "Hier in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ist es heftig am Regnen und ein Gewitter zieht hin und her". Aus dem Kreis Neuwied kamen gleich zwei Meldungen: "In Rengsdorf geht gerade die Welt unter. Starkregen, Sturm...". Aus Straßenhaus berichtet ein Hörer: "So ein Gewitter hab ich noch nicht erlebt."

In der Region Cochem hat Unwetter "Lambert" viele Bäume entwurzelt und auf die Straße gefegt. SWR

Regenfront erreicht den Hunsrück

16:25 Uhr

Starker Regen ist nach Angaben unseres Reporters im Hunsrück in der Nähe von Idar-Oberstein runter gekommen. Stand jetzt sei aber nichts von Schäden oder Überschwemmungen bekannt.

Hagelflieger in der Pfalz einsatzbereit

16:05 Uhr

Auch in der Süd- und in der Vorderpfalz ist es noch ruhig. Die Hagelflieger sind wegen der Unwetterwarnungen aber in Alarmbereitschaft und können aufsteigen, sobald sich ein Gewitter nähert. Die beiden Flieger können ein Gemisch aussprühen, um zu verhindern, dass sich in der Gewitterzelle Hagelkörner bilden.

Ruhe vor dem Sturm in der Südwestpfalz

16:01 Uhr

In der Südwestpfalz ist es noch ruhig: Nach Angaben der Polizei ist über Pirmasens und Zweibrücken ein blauer Himmel. Es sei schwül-warm, etwas windiger als sonst, es gebe aber keinen Bedarf für Einsätze.

Erste Bilanz: Kleinere Bäume in Trier entwurzelt

15:30 Uhr

Die Leitstelle in Trier hat unserem Studio auf Anfrage mitgeteilt: Wegen des starken Regens seien einige Äste im Stadtgebiet abgebrochen, außerdem lägen kleinere Bäume auf den Straßen. Weitere Schäden sind bislang nicht bekannt.

Unwetter haben Rheinland-Pfalz erreicht

14:35 Uhr

Am frühen Nachmittag sind die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarteten Gewitter in Rheinland-Pfalz angekommen: zunächst in der Eifel, an der Ahr und im Raum Trier. Lokal könnten laut DWD den ganzen Donnerstag über heftiger Starkregen, Sturm- und Orkanböen sowie Hagel auftreten. Im Westerwald könne es vereinzelt sogar zu Tornados kommen.

So verhalte ich mich richtig bei einem Gewitter

13:40 Uhr

Bevor die Unwetter in Rheinland-Pfalz über uns hereinbrechen, hier noch ein paar Tipps von unseren Kolleginnen und Kollegen vom SWR Aktuell-Instagram-Kanal zum richtigen Verhalten bei Gewitter:

Wehren in Wartestellung

13:15 Uhr

In Daun und in Gerolstein in der Vulkaneifel blieb es bislang bei "normalen" Regenfällen. Der Kreisfeuerwehrinspekteur der Vulkaneifel, Harald Schmitz, sprach gegenüber dem SWR von einer sehr ruhigen Lage. Man befinde sich in Wartestellung. "Wenn sich die Lage gravierend ändert, werden wir entsprechende Reaktionen auslösen."

Wieso Unwetter so schwer vorherzusagen sind

13:00 Uhr

Wenn Gewitter vorhergesagt sind, dann kann es schnell gehen. Wieso sind Unwetter so schwer vorherzusagen? "Die Vorhersagemodelle können Gewitterzellen nicht auflösen und damit nicht konkret vorhersagen. Zwar kann ich sagen, dass es etwa im Hunsrück oder in der Eifel eine Gewitterzelle gibt, aber nicht, wo dort genau“, erklärt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Das sehe man erst, wenn die Gewitter entstanden seien. "Das liegt auch daran, dass schwere Gewitterzellen ihr eigenes Wetter produzieren. Sie saugen aus der Umgebung Luft ein, also Energie, und ziehen dorthin, wo sie wollen“, so der Meteorologe. Ist das erst einmal geschehen, seien Verlauf und Schwere aber gut zu prognostizieren.

Feierabendmarkt in Bad Kreuznach wegen Unwetterwarnung abgesagt

12:00 Uhr

In Bad Kreuznach fällt der Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt wegen befürchteter Unwetter am Donnerstagnachmittag aus. Die Stadt Bad Kreuznach habe sich zusammen mit den Mitveranstaltern aufgrund der drohenden Wetterlage für die Absage der Veranstaltung ausgesprochen, so eine Sprecherin. Wegen eines Unwetters über Rheinhessen und an der Nahe musste die Feuerwehr von Bad Kreuznach bereits am Dienstagabend mehrfach ausrücken.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern im Südwesten

10:30 Uhr

Ab dem Nachmittag hat der Deutsche Wetterdienst für den ganzen Südwesten eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) herausgegeben. Erste starke Gewitter sollen im Westen auftreten.

Der DWD weist in diesem Zusammenhang auf mögliche Gefahren hin: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden, Dachziegel und Äste können herabstürzen. Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich.

Hitzewarnung für die Pfalz und Rheinhessen/Nahe

08:30 Uhr

Bis 19 Uhr hat der DWD eine amtliche Hitzewarnung für die Pfalz und für die Region Rheinhessen/Nahe herausgegeben. In der Pfalz gilt diese bis zu einer Höhe von 400 Metern. Für die weiteren Regionen in Rheinland-Pfalz besteht bisher keine Hitzewarnung. Der DWD warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist.

Was ist eine Hitzewarnung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt.

Erste Schulschließung wegen Unwetterwarnung

08:00 Uhr

Wegen der Unwetterwarnung gibt es eine erste Schulschließung. Das Are-Gymnasium, eine Ganztagsschule im Kreis Ahrweiler, bleibt heute zu. Als Grund steht auf der Website, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sei an diesem besonderen Standort nicht zu gewährleisten. Die Schule unterrichtet seit der Flutkatastrophe im Ahrtal größtenteils in Containern.

Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz

07:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute weitere Gewitter mit Starkregen. Ab dem Nachmittag bilden sich laut DWD von Südwesten her häufiger teils schwere Gewitter. Lokal könnten demnach heftiger Starkregen, Sturm- bis Orkanböen und Hagel auftreten. Östlich des Rheins könne es demnach auch vereinzelt zu Tornados kommen. Die Höchstwerte lägen dann bei 25 bis 30 Grad, in Hochlagen bei 20 bis 24 Grad.