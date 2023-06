Aufräumarbeiten nach Unwettern in RLP laufen

Mehrere Unwetter mit Starkregen sind seit Donnerstag über Rheinland-Pfalz hinweggezogen. Die Lage hat sich inzwischen beruhigt, die Aufräumarbeiten laufen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) setzt sich seit Freitagmittag von Westen her wieder schöneres Wetter durch - nach den Warnungen vor starken Unwettern am Donnerstag. Die kräftigen Niederschläge und Sturmböen vom Vortag haben keine größeren Schäden angerichtet.

Entwurzelte Bäume und abgefallene Äste im Land

Am frühen Donnerstagnachmittag hatten die ersten angekündigten Gewitter Rheinland-Pfalz erreicht. Die Leitstelle in Trier teilte kurz darauf auf SWR-Anfrage mit, wegen des starken Regens seien einige Äste im Stadtgebiet abgebrochen, außerdem lägen kleinere Bäume auf den Straßen. Auf der A48 bei Polch im Kreis Mayen-Koblenz wurden mehrere Bäume von einer Fallböe umgerissen, einige stürzten auf die Autobahn.

In der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel stürzten ebenfalls vielerorts Bäume um und blockierten Straßen, wie in Kirf und Trassem bei Saarburg sowie auf der A60 zwischen Wittlich und Landscheid. In Wittlich sei zudem ein Baum auf zwei Autos gefallen und habe dort einen hohen Sachschaden angerichtet. In Kinheim an der Mosel und in Brücktal bei Kelberg wurden Straßen überflutet.

Wegen umgestürzter Bäume war der Ort Henau in der Verbandsgemeinde Kirchberg kurzfristig von der Außenwelt abgeschottet, so die Polizei. Die Aufräumarbeiten seien aber bereits am Freitagmorgen abgeschlossen worden. In der Gemeinde wurden außerdem mehrere Häuser leicht beschädigt und bei einem Gebäude wurden Teile des Dachs abgedeckt.

Neuwied: Katastrophenschutz rettet Menschen aus überfluteter Unterführung

Im Kreis Neuwied gab es nach Angaben von Polizei und Technischem Hilfsdienst am Freitag die meisten Aufräumarbeiten. In der Region waren durch das Unwetter Bäume entwurzelt, Hausdächer beschädigt und Keller überflutet worden. Außerdem habe der Bruch eines im Bau befindlichen Regenrückhaltebeckens gedroht - eine Gefahr für in der Nähe gelegene Wohnhäuser. Durch das Abpumpen von Wasser entschärfte sich die Situation.

Zudem mussten laut Brand- und Katastrophenschutz mehrere Menschen in einer vollgelaufenen Unterführung aus ihrem Auto gerettet werden. Die Fahrerin eines von einem herabstürzenden Ast getroffenen Autos sei unverletzt geblieben. Insgesamt seien die Einsatzkräfte zu mehr als 20 Einsätzen ausgerückt.

Keine großen Schäden in der Westpfalz

Das Polizeipräsidium in Kaiserslautern berichtet in der gesamten Region von vier umgestürzten Bäumen. Einer davon blockierte kurze Zeit einen Radweg bei Zweibrücken. Auch verletzt wurde laut Polizei niemand. In Kusel sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen: "Wir hatten noch nicht einmal Regen.“

Ahrtal meldet keine größeren Vorkommnisse

Das Ahrtal ist vom Unwetter weitestgehend verschont geblieben. Lediglich einige Tropfen wurden in der Region verzeichnet.

Erdrutsche wurden unter anderem aus dem Kreis Cochem-Zell gemeldet. In Ochtendung wurde ein Dachstuhl komplett eingedrückt - das Gewitter hatte einen großen Baum umgeknickt und auf ein Wohnhaus geworfen. Verletzt wurde niemand.

In Ochtendung ist ein Baum auf ein Dachstuhl gekracht und hat diesen eingedrückt. SWR SWR/Winkler TV

Einschränkungen auf der Bahnstrecke Frankfurt (Main) - Mainz -Wiesbaden

Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstagabend mit Auswirkungen des Unwetters zu tun. Auf der Strecke Frankfurt (Main) - Mainz - Wiesbaden waren die Zug und S-Bahnstrecken laut Bahn teilweise wegen Unwetterschäden gesperrt.

Schon im Laufe des Donnerstags hatte die Bahn mitgeteilt, dass Fahrgäste, die ihre vom 22. bis 23. Juni geplanten Reisen wegen des Unwetters verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen könnten.

Kühler am Freitag, wärmer am Wochenende

Für den Freitag sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke eine Wetterberuhigung voraus. Wolken und Sonne wechseln sich ab, die Höchstwerte liegen bei 28 Grad. Die Sonne kehrt dann für den Rest des Wochenendes zurück.

Der Samstag wird dann noch ein gutes Stück wärmer. Bei Sonne erreichen die Höchstwerte 29 bis 31 Grad. Auch für den Sonntag sind laut den Meteorologen Temperaturen über 30 Grad vorhergesagt. Es bleibt also sonnig und trocken.