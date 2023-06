Regen, Gewitter und heftiger Wind vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz

Es klang ziemlich bedrohlich, was da im Vorfeld an Anküdigungen und Unwetter-Warnungen im Umlauf war. Und in einzelnen Orten vor allem in Norden von Rheinland-Pfalz war es das auch. Heftig getroffen hat es zum Beispiel den Landkreis Neuwied und den Rhein-Lahn-Kreis. In anderen Teilen des Landes kam dagegen kaum etwas an.