Der Deutsche Wetterdienst warnt heute vor schweren Gewittern in Baden-Württemberg. Es kann zu Orkanböen und sogenannten Superzellen kommen. Was kommt auf Baden-Württemberg zu? Was ist sicher, was Prognose? Alle Informationen hier live.

17:20 Uhr Warnungen für Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen Auch wenn die Website des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wegen Überlastung teilweise nur eingeschränkt zu erreichen ist, hat der DWD am späten Nachmittag Unwetterwarnungen für folgende Regierungsbezirke herausgegeben: Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen. Neben lokalen Orkanböen und Hagel wird auch vor Starkregen mit bis 60 zu Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit gewarnt. Bei solchen Ereignissen kann es laut DWD zu entwurzelten Bäumen, herabfallenden Ästen und Dachziegeln sowie überluteten Kellern und örtlichen Überschwemmungen kommen.

17:06 Uhr So entsteht eine "Superzelle" Meine Kollegin Sarah Weber hat versucht, die "Superzellen" zu visualisieren. Zur Ergänzung von unserem SWR-Meterologen Gernot Schütz: Superzellen sind rotierende Systeme. Die Rotation kommt dadurch zustande, dass der Wind in unterschiedlichen Höhen aus verschiedenen Richtungen und in unterschiedlicher Stärke weht. Dann können Tornados entstehen. Zusätzlich gibt es starke Auf- (rot) und Abwinde (blau), so dass die Böen am Rande einer Superzelle auch ohne Tornado Orkanstärke, also mehr als 119 Kilometer pro Stunde erreichen können. Durch die starken Auf- und Abwinde entstehen Hagelkörner. Die Hagelkörner werden mehrfach nach oben und unten geschleudert und jedes Mal friert eine neue Eisschicht fest. Deshalb bestehen Hagelkörner immer aus mehreren Schichten. Sie fallen erst dann auf den Boden, wenn sie so schwer sind, dass selbst die starken Aufwinde in der Gewitterwolke sie nicht mehr hochschleudern können. So entsteht und funktioniert eine Superzelle. SWR Sarah Weber

16:44 Uhr Gewitter nähern sich Baden-Württemberg Während es in Hessen und Nordrhein-Westfalen bereits heftige Unwetter gegeben hat, ist es in Baden-Württemberg ja noch recht ruhig. Leider dürfte sich das bald ändern. Mannheim und Karlsruhe erleben gerade erste Gewitter. Und von Süden aus der Schweiz nähern sich Gewitter, die dann über den westlichen und östlichen Bodensee ziehen werden. Ab dem Abend wird es dann in vielen Teilen Baden-Württembergs zu Unwettern kommen.

16:08 Uhr Viel Niederschlag an Donnerstag und Freitag Die Gewitter werden gerade heute und auch noch morgen jede Menge Regen mit sich bringen. Die Kollegen vom Hessischen Rundfunk haben den Niederschlag visualisiert. Anhand dessen wird deutlich, dass sich auch die Menschen in Baden-Württemberg auf viel Niederschlag einstellen müssen.

15:47 Uhr Richtiges Verhalten bei Gewitter ganz kompakt Die Gewitter-Mythen waren ja hier im Ticker bereits Thema. Nun haben unsere Social-Media-Kollegen die Tipps noch etwas anschaulicher aufbereitet. Da gibt es dann alles zusammengefasst auf ein paar Slides:

15:25 Uhr Weitere Absage: Abendmarkt in Radolfzell findet nicht statt Auch in Radolfzell möchte man kein Risiko eingehen. Daher wurde der Radolfzeller Abendmarkt, der heute hätte stattfinden sollen, abgesagt. "Die Sicherheit unserer Besucher und Standbetreiber steht für uns an erster Stelle. Daher sehen wir uns gezwungen, den heutigen Abendmarkt kurzfristig abzusagen", teilt die Geschäftsführerin des Radolfzeller Stadtmarketings, Regina Brüsewitz, mit.

14:34 Uhr Konzert von Ayliva in Ulm-Wiblingen abgesagt Weil es auch im Raum Ulm extreme Gewitter geben soll, wurde das Konzert der Musikerin Ayliva in Ulm-Wiblingen heute Abend abgesagt. Auch wenn man die Fans dadurch enttäuschen müsse, stehe die Sicherheit der Konzertbesucher an erster Stelle, teilte der Veranstalter mit. "Ein Ersatztermin konnte so kurzfristig leider nicht gefunden werden, weshalb die Karten für das Konzert von Ayliva dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden können", heißt es in der Pressemitteilung. Eigentlich hätte die Musikerin im Klosterhof Wiblingen auftreten sollen. Da das Konzert aber eine Open-Air-Veranstaltung gewesen wäre, wurde es nun abgesagt.

14:07 Uhr Am Bodensee werden schwere Regenfälle ab 15 Uhr erwartet Laut Schweizer Wetterdienst werden erste schwere Regenfälle und starker Wind zwischen 15 und 16 Uhr von Konstanz über den Bodensee nach Meersburg (Bodenseekreis) ziehen. Zwischen 18 und 20 Uhr dann noch einmal, allerdings weniger stark als am Nachmittag.

13:52 Uhr Deutsche Bahn rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass durch das Unwetter beinahe in ganz Deutschland der Zugverkehr beeinträchtigt werden könnte. Sie empfiehlt den Reisenden, sich regelmäßig über die aktuellen Verkehrsmeldungen zu informieren.

13:27 Uhr DWD-Experte rät von Ausflügen ab Angesichts der extremen Wettervorhersage rät der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Ausflügen eher ab. "Man sollte heute auf jeden Fall aufpassen mit Unternehmungen, die außerhalb des Hauses sind", sagt Clemens Steiner vom DWD. Zudem mache es Sinn, das Auto - wenn möglich - in eine Garage zu stellen.

13:11 Uhr Blick von ARD-Meterologe Niko Renkosik auf die Wetterlage So blickt ARD-Meterologe Niko Renkosik auf die aktuelle Wetterlage. Das Zentrum des Tiefs "Lambert", das für die aktuelle Situation mit verantwortlich ist, zieht wohl nach Nordrhein-Westfalen. Doch zeigen die Satellitenfilme ziemlich deutlich, dass auch in Baden-Württemberg mit heftigen Gewittern gerechnet werden muss.

12:37 Uhr DWD: Auch die Hitze ist gefährlich Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nicht nur vor Gewittern. Bis zum Abend steigen die Temperaturen teilweise über 30 Grad. "Diese Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten", so der DWD und rät: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl." Dort sei man auch vor starker Sonnenstrahlung geschützt. Denn örtlich besteht nach DWD-Angaben auch die Gefahr von sehr hoher UV-Strahlung.

11:44 Uhr Wetterexperte vergleicht "Superzellen" mit Waschmaschinen Noch einmal zurück zu den "Superzellen": Was macht sie so gefährlich? Wie entstehen dabei Hagelkörner, die bis zu fünf Zentimeter groß sein können? Woher kommt die ganze Energie? SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer vergleicht Gewitterzellen mit Waschmaschinen. In SWR1 Baden-Württemberg sagte er heute Morgen: "Wasser wird rauf- und runtergeschleudert, vereist oben. Es entsteht Hagel und auch Sturzregen ist möglich."

11:13 Uhr Die offiziellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes Gerne würden unsere Meterologen ganz konkret vorhersagen, wo diese "Superzellen" entstehen. Doch das ist leider nicht so einfach. Denn sie bilden sich innerhalb von wenigen Minuten. Deshalb wird aktuell großflächig gewarnt, wie diese Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt. Hier wird laufend über die aktuelle Warnsituation in den Landkreisen Baden-Württembergs informiert. Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst Unwetterwarnung für Baden-Württemberg In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.

10:53 Uhr Wettervorhersage für BW Um direkt einen guten Überblick zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf die Wettervorhersage. Am einfachsten geht das mit dem Wetterbericht von SWR-Meterologe Thomas Ranft aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: