Gewitter und unwetterartiger Starkregen ab Montagnachmittag möglich

per Mail teilen

Ab Montagnachmittag sind in Rheinland-Pfalz teils kräftige Gewitter zu erwarten. Laut Deutschem Wetterdienst ist mit unwetterartigem Starkregen und stellenweise Hagel zu rechnen.

Dazu kommen starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 km/h aus südlichen Richtungen.

Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet

Lokal sind unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. So ist im Westen von Rheinland-Pfalz am Nachmittag und Abend mit kurzen, aber intensiven Gewittern und Starkregen zu rechnen.

Aussichten bis Dienstag: Gewitter klingen schnell ab

In der Nacht auf Dienstag kommt es immer wieder zu rasch abklingenden, lokalen Gewittern. In der zweiten Nachthälfte soll es dann überwiegend klar und niederschlagsfrei sein. Örtlich sind flache Nebelfelder vorhergesagt. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.

Am Dienstag gibt es dann laut Vorhersage vor allem von der Eifel bis zum Saarland erneut Schauer und Gewitter mit Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost, in Gewitternähe starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Mittwoch dann wechselnd bis stark bewölkt und in einem Streifen von der Pfalz bis zur Eifel schauerartiger Regen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad.