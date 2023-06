Unwetterwarnung für die Pfalz: Hagelflieger in Alarmbereitschaft

Die Hagelflieger in der Pfalz sind wegen der Unwetterwarnungen in Alarmbereitschaft. Sobald sich ein Gewitter nähert, können die Flieger aufsteigen.

Ein Hagelflieger (Archivbild) SWR

Der Verein für Hagelabwehr in der Pfalz ist wegen des drohenden Hagelschlages seit 11 Uhr am Donnerstag in Alarmbereitschaft. Der Verein erwartet, dass sich eine Gewitterzelle über Straßburg am Donnerstagnachmittag in Richtung Pfalz bewegt.

Hagelabwehr Pfalz hat zwei Flugzeuge

Die beiden Flugzeuge zur Hagelabwehr in Bad Dürkheim und Schweighofen (Kreis Südliche Weinstraße) könnten sofort starten, wenn sich die Gewitterzelle nähert. In der Luft würden dann die Piloten entscheiden, ob sie das Silberjodid-Aceton-Gemisch aussprühen, um zu verhindern, dass sich in der Gewitterzelle Hagelkörner bilden.