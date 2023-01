Schnee und Eis - Mehrere Unfälle auf der A1

per Mail teilen

Am Sonntag hat es auf der A1 mehrere Unfälle gegeben, weil Autofahrer bei Schneefall und Eisglätte zu schnell unterwegs waren. Sieben Menschen wurden verletzt.

Am Nachmittag kam es bei Beuren (Hochwald) in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Unfallursache war laut Polizei vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen.

Sieben Manschen, darunter vier Kinder, seien mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Während der Unfallaufnahme war die A1 in Fahrtrichtung Koblenz für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Fahrer in zwei Fällen unverletzt

Bereits am Vormittag waren zwei Autos bei schwierigen Witterungsbedingungen verunglückt. Zwischen den Anschlussstellen Mehring und Reisfeld sei ein Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Saarbrücken unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Auto sei dann ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Das Fahrzeug sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer eines Pkw auf der A1 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Agentur Siko

In Fahrtrichtung Koblenz sei zwischen den Anschlussstellen Hermeskeil und Reinsfeld ebenfalls auf glatter Fahrbahn ein Auto ins Schleudern gekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Auch in diesem Fall blieb der Fahrer laut Polizei unverletzt.