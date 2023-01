Autofahrerin bei Unfall in Mannheim schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Mannheim ist am Sonntag in der Früh eine 32-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei prallte sie gegen ein weiteres Auto und eine Hauswand.

Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr an der Kreuzung zwischen der Industriestraße und der Hansastraße in Mannheim. Nach Angaben der Polizei hat die 32-jährige Frau an der Kreuzung die Vorfahrt einer 20-jährigen Autofahrerin missachtet. Daraufhin seien die Autos zusammengeprallt. Im Auto der jungen Frau waren drei weitere Menschen. Frau erlitt bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche Nach dem Zusammenstoß geriet das Auto der 32-Jährigen ins Schleudern, bis es schließlich vor einer Hauswand stehenblieb, so die Polizei. Die Frau wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. 20.000 Euro Schaden Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus, so die Polizei. An beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro.