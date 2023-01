Regen und Schnee - Winter kehrt zurück nach RLP

Zum Wochenbeginn kündigt sich winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz an. Es wird wieder kälter - und in höheren Lagen sogar weiß.

Der Montag startet grau und mit einzelnen Schauern, die sich im Tagesverlauf von Westen weiter ausbreiten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Zwischendurch können kurze Graupelgewitter auftreten. Oberhalb von 400 bis 500 Metern ist mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal drei bis sechs Grad. In der Nacht zum Dienstag Glättegefahr In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und etwas regnerisch bei Tiefstwerten zwischen null bis minus vier Grad. Oberhalb von 300 Metern fällt Schnee, es herrscht Glättegefahr. Am Dienstag bleibt es bewölkt und überwiegend trocken. Mit Temperaturen zwischen ein und vier Grad wird es etwas kälter. Für den Mittwoch sagen die Meteorologen viele Wolken und etwas Schneeregen bei ein bis drei Grad voraus. Nördlich der Mosel bleibt es jedoch trocken. Reinsfeld Sieben Verletzte Schnee und Eis - Mehrere Unfälle auf der A1 Am Sonntag hat es auf der A1 mehrere Unfälle gegeben, weil Autofahrer bei Schneefall und Eisglätte zu schnell unterwegs waren. Sieben Menschen wurden verletzt. Glatte Straßen im Hochwald Bereits am Sonntag hatte es wegen des Winter-Comebacks Unfälle gegeben. Am Nachmittag kam es bei Beuren (Hochwald) in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Unfallursache war laut Polizei vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen. Sieben Manschen, darunter vier Kinder, seien mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.