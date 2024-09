Erneute Autoaufbrüche in Trier: Diebstahlserie hält an

Schon wieder wurden in Trier Autos aufgebrochen. Unbekannte schlugen am Wochenende in Trier-Ost zu und zerstörten Seitenscheiben. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Was am Wochenende gestohlen wurde, steht noch nicht fest, so die Polizei. Diebstähle dieser Art beschäftigen die Ermittler bereits seit Ende August. Dabei seien insbesondere persönliche Gegenstände gestohlen worden, die frei und erkennbar im Auto lagen, so die Polizei. Darunter beispielsweise Bargeld, Geldbeutel oder Elektronikartikel. Laut Polizei ist der Schaden, der von den Kriminellen am Auto verursacht wird, jedoch oft höher als der Wert der gestohlenen Gegenstände. Polizei ermittelt mit "Nachdruck" Die Ermittlungen werden nach Angaben der Polizei mit Nachdruck geführt. Derzeit würden Zeugen gehört und Spuren ausgewertet. Die bisherigen Erkenntnisse deuten laut Polizei auf mehrere Einzeltäter hin. Zudem stellt die Polizei fest, dass die Fahrzeuge überwiegend in den Abend- und Nachtstunden sowie im gesamten Stadtgebiet aufgebrochen werden. Dabei würden der oder die Täter auch Tiefgaragen betreten, in denen die Fahrzeuge geparkt sind. Was mache ich, wenn mein Auto aufgebrochen wurde? Wenn das Auto aufgebrochen wurde, bedeutet das für Betroffene erst einmal Stress und Ärger. Trotz allem hilft es, einen kühlen Kopf zu bewahren und systematisch vorzugehen.



➡️ Hier eine kleine Checkliste, was zu tun ist: Die 110 anrufen. Bis die Polizei vor Ort ist, sollte man nichts anfassen, um keine Spuren zu verwischen.

Gestohlene EC-Karte, Handy oder Laptop sperren lassen. Das Telefon beim Mobilfunkanbieter als gestohlen melden.

Fotos vom Schaden machen. Das ist auch für die Versicherung sinnvoll. Fotos aus verschiedenen Perspektiven machen.

Eine Liste gestohlener Gegenstände erstellen. Das ist hilfreich für Polizei und Versicherung.

Anzeige bei der Polizei erstatten.

Die Versicherung informieren: Kfz-Versicherung für den Schaden am Auto, Hausratversicherung für gestohlene Gegenstände im Auto. Die Frist dafür beträgt meist eine Woche. Es liegen der Polizei allerdings keine Erkenntnisse dazu vor, dass sich die Diebstähle auf bestimmte Fahrzeugtypen konzentrieren. Deswegen gehen die Beamten davon aus, dass es den Tätern vordergründig um Fahrzeuge geht, in denen offensichtlich Wertgegenstände aufbewahrt werden. Polizei warnt davor, Taschen im Auto zu lassen Die Polizei in Trier rät grundsätzlich dazu, keine Wertsachen wie Handys, Laptops oder Kameras im Wagen zu lassen. Selbst kleinere Geldbeträge sollten nicht in der Mittelkonsole liegen gelassen werden. Und ganz wichtig: Keine Ausweise, Fahrzeugpapiere oder Hinweise zur Wohnadresse im Wagen lassen. Das Gleiche gelte für den Hausschlüssel.