Serie von Autoaufbrüchen in Trier: Polizei sucht Täter

Erneut haben Unbekannte in mehreren Straßen in Trier Autos aufgebrochen. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Trier reißt nicht ab: Seit dem 26. August haben immer wieder unbekannte Täter im Stadtgebiet Autos aufgebrochen. Daraus haben sie dann einen Rucksack, Taschen und Wertgegenstände gestohlen. In einem Fall nahmen sie einen Koffer mit.

Allein letzte Woche wurden elf Fahrzeuge aufgebrochen, diese Woche sind es bereits acht.

Autoaufbrüche in verschiedenen Straßen in Trier

Besonders oft schlugen die Diebe im nördlichen Teil der Stadt zu. So waren Autos in der Bruchhausenstraße oder der Theodor-Heuss-Allee betroffen, oder auch in der Maarstraße und der Peter-Lambert-Straße. Auch in Trier-Ost gab es laut Polizei Aufbrüche, in der Hermesstraße. In einem Fall seien die Täter auch an ein Auto in einer Tiefgarage gegangen und hätten daraus eine Geldbörse gestohlen.

Polizei warnt davor, Taschen im Auto zu lassen

Die Polizei in Trier rät, weder Wertsachen wie Handys, Laptops und Kameras im Wagen zu lassen. Selbst wenig Geld oder Münzen sollten nicht in der Mittelkonsole liegengelassen werden. Und ganz wichtig: Keine Ausweise, Fahrzeugpapiere oder Hinweise zur Wohnadresse im Wagen lassen. Das Gleiche gilt für den Hausschlüssel.