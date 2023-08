Autoknacker und Fahrraddiebe in Worms unterwegs

per Mail teilen

In Worms-Pfeddersheim haben unbekannte Diebe gleich mehrfach zugeschlagen. Sie brachen Autos auf und klauten teure Fahrräder.

Einen regelrechten Beutezug haben Unbekannte in der Nacht vom Samstag auf Sonntag unternommen. Tatorte waren mehrere Straßenzüge in Worms-Pfeddersheim.

Auch E-Bikes für 7.000 Euro gestohlen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei durchwühlten die Täter mindestens fünf Autos und klauten daraus unter anderem Sonnenbrillen, Ladekabel und Kleingeld. Bei einem Fahrzeug fanden sich deutliche Aufbruchsspuren. Bei den anderen Autos steht noch nicht fest, ob sie gewaltsam geöffnet wurden oder gar nicht abgeschlossen waren.

In der Nähe des Bahnhofs wurden außerdem zwei teure E-Bikes entwendet - mutmaßlich von denselben unbekannten Tätern. Allein dabei betrage der Schaden rund 7.000 Euro, so die Polizei.

Weitere Betroffene sollen sich bei der Polizei Worms melden

Bei den Tätern könnte es sich nach Zeugenaussagen um zwei männliche Personen gehandelt haben. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Das geht auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de. Die Polizei bittet außerdem darum, dass sich weitere Geschädigte melden, die ebenfalls betroffen sind.

Polizei Worms: Nichts im Auto liegen lassen

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei in Worms an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, keine Wertgegenstände, Schlüssel oder Fahrzeugpapiere sichtbar im Auto liegen zu lassen. Außerdem sollten Fahrzeuge immer verriegelt und jeder Diebstahl bei der Polizei angezeigt werden.