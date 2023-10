In Mainz haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Universität ein Dutzend Autos beschädigt, um an Wertgegenstände zu kommen. Dazu schlugen sie die Scheiben ein.

Die Autos waren nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz zwischen dem Campus-Gelände und dem Max-Planck-Institut abgestellt. Am Samstagmorgen entdeckte ein Mann, dass an seinem Auto die Scheibe eingeschlagen war und informierte die Polizei. Die stellte fest, dass noch an elf weiteren Autos Seiten- und Heckscheiben eingeschlagen waren. Die Diebe hatten sie wohl nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau geklaut wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden an den Autos selbst liege aber bei mehr als 10.000 Euro, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Mainz sucht jetzt Zeugen, die in Campus-Nähe etwas Verdächtiges beobachtet haben. Drei teure E-Bikes in Mainz geklaut Einen weiteren Einbruch mit hohem Schaden gab es in Mainz in der Nacht auf Montag. Aus einem verschlossenen Fahrradschuppen im Stadtteil Finthen wurden laut Polizei drei E-Bikes mit Ladeeinrichtung gestohlen. Die Fahrräder haben demnach einen Gesamtwert von circa 15.000 Euro. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.