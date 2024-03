Auto mit Keyless-Go vor Dieben schützen: Polizei Kaiserslautern gibt Tipps

Auto geklaut: Für Autobesitzer ein Horrorszenario. Doch genau das passiert gar nicht so selten. Bei Autos mit Keyless-Go-System haben es Diebe noch leichter. Die Polizei Kaiserslautern gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Ende Februar hatten Diebe in Mackenbach im Kreis Kaiserslautern einen teueren BMW geklaut. Wert laut Polizei: rund 60.000 Euro. Das Auto sei von den Eigentümern in der Hofeinfahrt geparkt und dann abgeschlossen worden. Kurz darauf wurde der Wagen als gestohlen gemeldet. Die beiden Autoschlüssel hatte der Besitzer nach Angaben der Polizei aber noch. Sie verfügen über das sogenannte Keyless-Go-System. Als Besitzer kann man das Auto ganz bequem öffnen und den Motor starten, ohne den Schlüssel benutzen zu müssen.

Diebe stehlen in Mackenbach teures Auto

Dass Autos geklaut werden, ist nicht neu. Das passiert in Deutschland regelmäßig. Im Jahr 2022 waren es bundesweit fast 13.000, in Rheinland-Pfalz etwa 250, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV). Allerdings sagen Experten, dass sich Fahrzeuge mit Keyless-Go von Autodieben leichter stehlen lassen. Nach Angaben der Polizei Kaiserslautern ist es den Langfingern mit technischen Mitteln möglich, die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel zu verlängern. So können sie das Auto auch ohne die originalen Schlüssel öffnen und starten. Technik simuliert dem Fahrzeug also einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist.

Besitzer von Autos mit Keyless-Go-System sollen ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufbewahren.

Keyless-Go: So kann man sein Auto vor Dieben schützen

Die Polizei Kaiserslautern empfiehlt: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Außerdem soll man das Funksignal der Keyless-Go-Schlüssel abschirmen. Zum Beispiel durch spezielle Hüllen, die es zu kaufen gibt. Dabei soll man den Selbsttest machen: "Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den abgeschirmten Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance."

Schutz vor Langfingern: Experten fragen

Weitere Tipps der Polizei Kaiserslautern: Bei einer Fachwerkstatt oder beim Hersteller des Fahrzeugs fragen. Die können Autobesitzern zum Beispiel sagen, ob für ihr Fahrzeug das Keyless-Go-System vorrübergehend deaktiviert werden kann. "Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste die Keyless-Go-Funktion ganz auszuschalten."

Wie viele Autos mit Keyless-Go in der Westpfalz geklaut werden? Dafür gibt es laut Polizei keine aussagekräftigen Zahlen. Denn nicht immer werde bei einem solchen Fall das Stichwort "Keyless-Go" von der Polizei verwendet. Letztlich sei selbst die Erfassung, dass es sich um ein Fahrzeug mit Keyless-Go-System handelt, nicht automatisch der Beleg dafür, dass sich die Täter dieses System zu Nutze gemacht haben, um in ein Fahrzeug einzudringen.