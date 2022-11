Auto in Kaiserslautern geklaut, als Fahrer pinkeln war

Am Wochenende gab es im Gewerbegebiet in Kaiserslautern einen kuriosen Autodiebstahl. Der Motor lief, der Fahrer war pinkeln, das Auto war weg.

So schnell konnte der Fahrer nicht gucken, da war sein Auto auch schon weg. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Fahrer des Autos am Samstagmorgen an einem Waldweg am Rand des Gewerbegebiets in Kaiserslautern, um sich zu erleichtern. Er ließ den Schlüssel stecken und den Motor des Wagens laufen. Diesen kurzen Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus, um in den Wagen zu steigen und wegzufahren.

Auto konnte kurz danach sichergestellt werden

Nach Angaben der Polizei konnte das gestohlene Fahrzeug kurz nach dem Diebstahl schon sichergestellt werden, weil es im Bereich Blechhammer in eine Böschung gefahren wurde und dort feststeckte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.