Autoversicherung: Hier könnte es in RLP günstiger werden

So werden Regionalklassen für die Autoversicherung berechnet

Hintergrund für die Neuberechnung der Kfz-Versicherungsprämien ist die Einteilung in neue Regionalklassen. Wenn es in einem Bezirk mehr und teurere Schäden gegeben hat, fällt seine Einstufung in der jeweiligen Klasse schlechter aus. Es kommt dabei auf den Wohnort des Besitzers an und nicht, wo der Schaden entstanden ist.