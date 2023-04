Die Artillerieschule in Idar-Oberstein ist der zentrale Ausbildungsstandort der Bundeswehr für die Artillerietruppen des Heeres. In der Artillerieschule werden Offiziere, Anwärter und Unteroffiziere in verschiedenen Lehrgängen ausgebildet. Unter anderem auch an der Panzerhaubitze 2000, die nach Angaben der Bundeswehr das Hauptwaffensystem der Artillerietruppe des Deutschen Heeres ist. Die Artillerieschule wurde 1956 von der Bundeswehr in Idar-Oberstein eingerichtet.

Mit etwa 2.000 Soldaten und Zivilbeschäftigten zählt die Bundeswehr zu den größten Arbeitgebern in der Region und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es ist der viertgrößte Bundeswehrstandort in Rheinland-Pfalz. Der Bund plant zudem in den kommenden Jahren den Standort auszubauen und mehrere hundert Millionen Euro zu investieren.