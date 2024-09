Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Ciao und ein schönes Wochenende! Danke fürs Miträtseln - hier noch die Auflösung für alle: Es gibt tatsächlich mehr als 3.000 verschiedene Brotsorten hierzulande. Bei soviel Auswahl weiß ich gar nicht, was ich jetzt nach Ende des Tickers frühstücken soll... Und damit leite ich mehr oder weniger elegant in den Feierabend über Der Ticker macht Schluss für heute und für diese Woche. Also, eigentlich ich. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht das Beste aus den nicht soo prickelnden Wetteraussichten. Am Montag begrüßt euch hier meine Kollegin Andrea Lischtschuk. Auch übers Wochenende halten wir euch hier auf swr.de und auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.

9:52 Uhr Ein Blick in die Geschichtsbücher: Der 27. September im Jahr... Mit etwas historischem Angeberwissen schick ich euch jetzt gleich ins Wochenende 😉 1994: Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz tritt bundesweit in Kraft. Es regelt die Vermeidung sowie die umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung von Abfällen. 1979: In Bremen gründet Jan Tebbe den "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club" (ADFC). 1964: Die Warren-Kommission legt ihren Abschlussbericht über die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy vor. Der Bericht benennt Lee Harvey Oswald als Einzeltäter - eine Theorie, die bis heute umstritten ist. 1529: Die Osmanen unter Sultan Süleyman dem Prächtigen beginnen mit der ersten Belagerung Wiens. Erfolglos müssen sie sich im Oktober zurückziehen.

9:30 Uhr Schneepflug-EM in Mendig - ganz ohne weiße Pracht Gestern hab ich euch ja schon von der Europameisterschaft der Schneepflug-Fahrer erzählt. So ganz ohne Schnee - und auch leider ohne Gewinner aus Rheinland-Pfalz.

Prozess nach tödlichem Verkehrsunfall unter Alkohol Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich ein Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der 47-Jährige soll betrunken einen tödlichen Unfall verursacht haben. Laut Anklage war der Mann im Herbst 2022 mit seinem SUV auf der Bundesstraße zwischen Frei-Laubersheim und Hackenheim unterwegs. Dort überholte er einen Traktor - und übersah dabei einen entgegenkommenden Kleinwagen. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Die 60 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Nach dem Unfall ordnete die Polizei eine Blutprobe bei dem Unfallverursacher an. Die ergab einen Blutalkoholwert von mehr als 1,6 Promille.

8:50 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das über Monate verhandelte Rentenpaket II kommt heute zur ersten Lesung in den Bundestag. Mit den Maßnahmen will die Bundesregierung unter anderem das Rentenniveau bei 48 Prozent fixieren. Ein sogenanntes Generationenkapital aus Bundesmitteln soll außerdem am Aktienmarkt angelegt werden. Aus dessen Zinserträgen soll der künftige Beitragsanstieg abgebremst werden. Die FDP-Fraktion beharrt noch auf Änderungen. Sie will höhere Beiträge verhindern. In London ist heute die Strafmaßverkündung gegen Klimaaktivistinnen geplant, die ein Van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppen beworfen hatten. Die Aktivistinnen der Gruppe "Just Stop Oil" hatten im Oktober 2022 die Glasabdeckung des berühmten Sonnenblumen-Gemäldes aus dem Jahr 1888 mit Tomatensuppe aus der Dose beworfen. Danach knieten sie sich vor das Kunstwerk und klebten ihre Hände an der Wand fest. Im Prozess plädierten sie auf nicht schuldig, wurden aber wegen Sachbeschädigung verurteilt. In München startet der Berufungsprozess gegen Jens Lehmann wegen eines Kettensägen-Vorfalls am Starnberger See. Der frühere Fußball-Nationaltorwart soll einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt haben. Er war deshalb im vergangenen Jahr wegen Sachbeschädigung, Beleidigung von Polizisten und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je 2.000 Euro verurteilt worden - insgesamt 420.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft und Lehmann legten Berufung dagegen ein. In Wiesbaden wird heute der "Schwarze Einser" versteigert. Es ist die erste Briefmarke Deutschlands. Der Startpreis liegt bei 250.000 Euro. Nach Einschätzung von Experten soll die Marke aber viel mehr wert sein. 50 Jahre schlummerte der Brief mit der Briefmarke in einer privaten Sammlung. Jetzt wird er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt und zum Kauf angeboten.

8:16 Uhr Neue Folge "360 Grad": Die Pfalz und ihre Weinkönigin Und nochmal zum Thema Wein: Noch ganz neu, aber schon ganz toll (finden zumindest wir 😉): Vor zwei Wochen ist unser Magazin "360 Grad" an den Start gegangen. Und nachdem wir uns in der Pilotfolge mit Apache und der Gartenstadt in Ludwigshafen auseinandergesetzt haben, sind wir diesmal in Amt und Würden unterwegs! Wir waren in der Pfalz und haben gefragt: Warum ist die Tradition der Weinkönigin hier so wichtig? Ihr erinnert euch sicher noch an die heftigen Diskussionen, ob der Titel einen neuen, zeitgemäßen Namen braucht - oder eben nicht. Empfehlung: Schaut euch die neue Folge an, lohnt sich! Die Pfalz und ihre Weinkönigin: Warum ist die Tradition hier so wichtig? | SWR Aktuell 360 Grad

Senioren in betreutem Wohnheim klagen über Mängel So haben sie sich ihren Lebensabend sicherlich nicht vorgestellt: Etwa 20 ältere Menschen leben in einer betreuten Wohneinrichtung in Hillesheim in der Vulkaneifel. Zunächst schien alles gut im St. Josefs-Haus, es gab einen Pflegedienst im Haus, der regelmäßig nach den Mietern geschaut hat. Im Speisesaal wurde noch warmes Essen serviert und es gab Veranstaltungen und Feiern. Ein Hausmeister kümmerte sich um alles, was anfiel. Vor vier Jahren übernahm ein Investor die Einrichtung - seitdem "geht alles den Bach runter", sagt eine 91 Jahre alte Bewohnerin. Die Mängelliste ist lang: Kaputte Waschmaschinen, defekte Heizung, kein Putzdienst - von Pflege ganz zu schweigen. Und der Besitzer ist offenbar auf Tauchstation gegangen, er reagiert nicht auf Kontaktversuche. Mein Kollege Christian Altmayer mit der ganzen üblen Geschichte:

Bahnverkehr in der Westpfalz gestört Und (beinahe täglich) grüßt das Bahn-Murmeltier. Diesmal aus der Westpfalz. Hier gibt es heute erhebliche Probleme, weil sich Beschäftigte kurzfristig krank gemeldet haben. Betroffen ist laut Bahn die S1 zwischen Homburg und Kaiserslautern, hier fallen einzelne Verbindungen aus, ebenso zwischen Kusel und Kaiserslautern sowie Lautern und Lauterecken. Hier wird der Verkehr am Nachmittag für zwei Stunden sogar komplett eingestellt. Es gibt Ersatzbusse - aber ihr solltet vor Fahrtantritt die Verbindungen sicherheitshalber im Internet checken.

"Tag des Butterbrots" - wieviele Brotsorten gibt es eigentlich? Ich hatte euch ja noch Neuigkeiten zum "Butterbrot" angekündigt: Stulle, Bemme, Bütterken, schon der Reformator Martin Luther kannte das bestrichene Brot. Bei ihm hieß es allerdings "Putterpomme" - was man heute wohl nicht gleich damit in Verbindung bringt. Warum ich euch das erzähle? Heute ist "Tag des Butterbrots". Der wird jedes Jahr am letzten Freitag im September begangen. Vor 25 Jahren hatte die - inzwischen aufgelöste - Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) diesen Tag ins Leben gerufen. Und auch nach dem Ende der CMA wird die Putterpomme weiter gefeiert. Es gibt wohl kaum einen deutschen Haushalt, in dem sie nicht auf den Tisch oder in die Brotbüchse kommt. Sprossen oder Keimlinge machen jedes Butterbrot zum Genuss IMAGO Imagebroker Und das bringt mich zu der Frage: Wie viele Sorten Brot gibt es eigentlich in Deutschland?

irrelevant: Deutschland hat mindestens 1.000 verschiedene Brotsorten.

Deutschland ist doch das Brotland überhaupt. Es sind mehr als 3.000 Sorten. Das Deutsche Brotinstitut listet mehr als 3.000 unterschiedliche Brotsorten auf, die täglich in Deutschland gebacken und verkauft werden. Vermutlich ist die tatsächliche Anzahl noch höher.

6:37 Uhr So ist die Verkehrslage im Land Ihr müsst euch gleich auf den Weg zur Arbeit machen? Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann schaut hier kurz, ob es irgendwo stockt. Aktuelle Verkehrsmeldungen Und weil die Bahn, sagen wir mal vorsichtig, oft genug auch keine wirklich zuverlässige Alternative ist - hier die aktuellen Verkehrsmeldungen der DB.

Spätschicht für den Kampfmittelräumdienst in Kaiserslautern In Kaiserslautern war gestern Abend ordentlich Aufregung: Bei Bauarbeiten wurde auf dem Pfaff-Gelände eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wer im Umkreis von 300 Metern um den Blindgänger wohnt, musste zu später Stunde nochmal vor die Türe. Ab 20:30 Uhr wurde der Sicherheitsradius evakuiert. Rund 200 Menschen mussten laut Stadt Kaiserslautern über Stunden bei Freunden, Verwandten oder in der eingerichteten Betreuungsstelle ausharren. Denn die Entschärfung habe sich schwierig gestaltet, teilte die Stadt mit, ohne Details zu nennen. Erst gegen 2 Uhr in der Nacht war die Bombe entschärft und die Menschen konnten nach Hause gehen.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land In Kaiserslautern beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes. Angeklagt ist ein Mann, der im März in Zweibrücken seinem Mitbewohner mit einem Messer in beide Oberschenkel gestochen haben und ihm danach auch Stichverletzungen an der linken Schulter zugefügt haben soll. Den Tod des Mannes soll er dabei billigend in Kauf genommen haben. Das Opfer habe sich zu einer Nachbarin retten können und überlebte. Innenminister Michael Ebling (SPD) besucht heute Schum-Stätten in Speyer und Worms. Der Name Schum-Stätten bezieht sich auf die hebräischen Anfangsbuchstaben Schin (sch) für Schpira (Speyer), Waw (u) für Warmaisa (Worms) und Mem (m) für Magenza (Mainz). Die drei Städte waren im Mittelalter Zentren jüdischer Gelehrsamkeit. Die Schum-Stätten sind die ersten jüdischen Unesco-Welterbe-Kulturdenkmäler in Deutschland. Sie umfassen jüdische Gemeindezentren, Monumente und Friedhöfe in Speyer, Worms und Mainz. In Neustadt an der Weinstraße wird heute Abend die neue Deutsche Weinkönigin gekürt. Und die neue Majestät kommt auf jeden Fall aus Rheinland-Pfalz - alle fünf Finalistinnen vertreten Anbaugebiete aus dem Land.

6:01 Uhr 💨 Das Wetter bleibt herbstlich nass und windig Irgendwie war der Übergang von Hochsommer zu Herbst doch ziemlich heftig. Und Altweibersommer ist auch nicht in Sicht. Gestern Nachmittag hat es teils heftig geschüttet. In der Mainzer Innenstadt standen mehrere Straßen unter Wasser. Auch eine Unterführung am Hauptbahnhof wurde laut Polizei überschwemmt. In Trier und Birkenfeld musste die Feuerwehr wegen zahlreicher umgestürzter Bäume ausrücken. Heute soll es herbstlich und wechselhaft weitergehen - oder wie SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt: "Es geht auch erstmal weiter mit Schauern." Die Einzelheiten von gestern Abend für die kommenden Tage. Video herunterladen (25,2 MB | MP4)