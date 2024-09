Rund 20 Senioren leben in einer betreuten Wohneinrichtung in Hillesheim in der Vulkaneifel. Doch seit ein neuer Investor im Spiel ist, fühlen sich die Menschen allein gelassen.

Sendung am Fr. , 27.9.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP