7:45 Uhr Grünen-Vorstand tritt zurück: Das bedeutet der Schritt für RLP Gestern zog der Bundesvorstand der Grünen die berühmte Reißleine: Nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei den vergangenen Landtagswahlen hatten Ricarda Lang und Omid Nouripour ihren Rückzug erklärt. Aus Rheinland-Pfalz gab es dafür Respekt, aber auch Kritik an den "ständigen Angriffen" auf das bald ehemalige Führungsduo der Partei. Hat dieser Rückzug der beiden Parteivorsitzenden auch Konsequenzen auf die Politik in Rheinland-Pfalz? Immerhin sind die Grünen hier Teil der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. SWR-Berlinkorrespondent Enno Osburg erklärt es euch:

7:28 Uhr Kein Witz - Schneepflug-EM in Mendig Ok, der Sommer ist eindeutig rum, in den Supermärkten stapeln sich schon die Lebkuchen. Aber Schnee ist - zumindest in unseren Breiten - noch nicht in Sicht. Auf dem Flugplatz in Mendig wird trotzdem schon für den "Ernst"- beziehungsweise Schneefall geprobt. Dort treffen sich ab heute vormittag fast 30 Teams aus ganz Europa. Sie wetteifern um den Titel der besten Schneepflugfahrer. Über den Wettkampf in der Eifel berichtet meine Kollegin Christina Nover:

7:09 Uhr "Der letzte Preis": Deutscher Fernsehpreis für Mario Adorf Ich weiß nicht, wie es euch geht, meine erste Erinnerung an Mario Adorf ist der "Winnetou"-Bösewicht. Aber die Schauspiel-Legende hat weit darüber hinaus Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Gestern Abend wurde der inzwischen 94-Jährige mit dem Deutschen Fernsehpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In Abwesenheit. Er war wohl nicht fit genug für die Reise, so erklärte es Laudatorin Iris Berben. Adorf schickte eine Videobotschaft aus seiner Wahlheimat in Frankreich: "Ich nehme an, dass es der letzte Preis ist", sagte er. Das sei für ihn aber etwas Positives - so könne er ihn vielleicht mehr schätzen als früher. Fotos von Mario Adorf sind bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 eingeblendet, er erhielt den Preis für sein Lebenswerk. dpa Bildfunk Picture Alliance

6:03 Uhr ☔️ Das Wetter: Heute kommt ein Tief mit viel Regen Es wird nass heute in Rheinland-Pfalz. Der Tag startet bei Werten zwischen 11 und 15 Grad. "Am Vormittag ist mal eine kurze Regenpause angesagt", hat SWR-Wetterexperte Stefan Laps gestern Abend versprochen. Vielleicht ist auch mal kurz die Sonne dabei. Aber schon nachmittags zieht sich alles zu, es regnet kräftig und anhaltend, teils begleitet von Blitz und Donner. Immerhin klettern die Werte noch bis auf 20 Grad, auch wenn man das bei dem "ruppigen Wind" kaum merkt. Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Wie geht's am BASF-Standort Ludwigshafen weiter? Das ist heute Thema beim "Capital Markets Day" des Chemiekonzerns. Der Vorstand wird dabei seine neue Strategie erklären, mit der er unter anderem auf hohe Energiepreise und gesunkene Nachfrage reagieren will. Im Stammwerk in Ludwigshafen könnten unter anderem Anlagen geschlossen werden. Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) lädt zum Radverkehrskongress Rheinland-Pfalz. In Frankenthal sollen Mobilitätsexperten, Touristiker, Stadtplaner sowie Wirtschaftsakteure beispielsweise darüber diskutieren, wie der Radverkehr in Stadt und Land verbessert werden kann. Am Abend beginnt das dreitägige Festival "Mainz leuchtet - das Late Light Festival". Dabei werden in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mainz verschiedene Gebäude wie der Dom oder das Staatstheater mit Projektionen beleuchtet. Das Festival fand 2023 zum ersten Mal statt, tausende Menschen kamen.