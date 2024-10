Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Es könte schlimmmer kommen! Der Oktober ist im Moment mehr so halb-golden. Aber die Aussichten fürs Wochenende sind so schlecht nicht, meinte unser Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend. Na gut, Nebel und ein klein wenig Regen - aber sonst Sonne, mild bleibt es auch. Dann mal auf zum Herbstspaziergang! Video herunterladen (21,7 MB | MP4) 6:04 Uhr 🍁 Schickt uns eure Herbst-Fotos! Und, Zähne geputzt? Dann habt ihr jetzt sicher Zeit für anderes. Der Herbst mit seinem besonderen Licht bietet wunderschöne Foto-Motive. Angela van den Bergh hat uns mit besten Moselgrüßen ein wildromantisches Bild aus Alf geschickt: SWR Angela van den Bergh Ich freue mich selbstverständlich über weitere herbstliche Morgen-Fotos. Dazu bitte einmal hier entlang: 👇 Schickt uns eure Fotos Und wenn ihr weitere Anliegen an mich habt: ich bin unter rlp-newsticker@swr.de erreichbar. 6:01 Uhr Überblick: Das wird heute wichtig im Land Im hessischen Sulzbach beginnt am Vormittag die zweite Runde der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie für den Bezirk Mitte. Dazu zählen neben Rheinland-Pfalz auch Hessen und das Saarland. Es geht um die Gehälter von rund 380.000 Beschäftigten. Parallel zu den Tarifgesprächen sind unter anderem in Koblenz und Montabaur Aktionen und Versammlungen geplant. Nach dem umstrittenen Urteil zur Bluttat auf der Säubrennerkirmes ist am Abend eine Demonstration vor der US Air Base Spangdahlem geplant. Ein Militärgericht hatte den angeklagten US-Soldaten freigesprochen, obwohl er vor der Polizei gestanden hatte, einen jungen Mann in Wittlich erstochen zu haben. Das Urteil hatte Entsetzen bei der Familie des Opfers ausgelöst. Die Transfusionszentrale der Mainzer Universitätsmedizin feiert heute mit einem Tag der offenen Tür ihr 70-jähriges Bestehen. Von 8 bis 16 Uhr kann man einen Blick hinter die Kulissen der Blutbank werfen. 6:00 Uhr 🪥 Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Shotshop | Monkey Business 2 Es ist schon erstaunlich: Die Menschheit kann zum Mond fliegen – aber einfachste Dinge bleiben unerforscht. Zum Beispiel die beste Technik zum Zähneputzen! Die Universität Gießen hat herausgefunden: Ob Kreisen, Rütteln oder Auswischen – darüber wird noch immer in Zahnarzt-Kreisen trefflich gestritten. Über meine Technik (drei Minuten schrubben und schaumschlagen) verliert die Studie allerdings kein Wort. Wie auch immer: Ich bin Iris Mack und versorge euch in diesem Ticker mit den Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. Und wenn ihr gleich nach dem Überblick noch schnell zur Zahnbürste greifen wollt, bekommt ihr bis zum nächsten Eintrag drei Minuten Zeit!