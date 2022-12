++ Impfschäden ++ Sperrung auf Bahnstrecke ++ Silvester wird warm in RLP ++

9:58 Uhr Tschüss, bis morgen! Gleich zehn Uhr - der Morningticker endet an dieser Stelle. Danke fürs Mitlesen und Abstimmen! Ich hatte euch gefragt, ob ihr unpassende Weihnachtsgeschenke umtauscht: Die allermeisten von euch (85,7 Prozent) werden das nicht machen. Nur 7,1 Prozent werden ein paar Geschenke zurückgeben und noch mal 7,2 Prozent sind zwar nicht total zufrieden, aber finden Verwendung für unpassende Geschenke. Damit wünsche ich denjenigen, die heute umtauschen gehen viel Vergnügen in den Geschäften. Ich bin morgen wieder für euch da. Bis dahin, schönen Dienstag und lasst es euch gut gehen.

9:15 Uhr Ist die Pandemie jetzt vorbei? War's das dann jetzt mit der Corona-Pandemie? Virologe Christian Drosten hat die Pandemie in einem Interview mit dem Tagesspiegel für beendet erklärt. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2", sagte er. Trotzdem finden es Ärztevertreter weiterhin sinnvoll, wenn Menschen, die Infekte haben und ansteckend seien, sich ein paar Tage lang isolieren. Das sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, am Dienstag im Deutschlandfunk. Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, empfiehlt das Tragen von Masken in bestimmten Situationen.

8:00 Uhr Wieder Besuch in der JVA Frankenthal möglich Nicht alle Menschen haben Weihnachten gemütlich auf der Couch verbracht. 340 Gefangene sitzen auch über die Feiertage und den Jahreswechsel in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal. Die Gefangenen können jetzt aber wieder zwischen den Jahren Besuch empfangen. In den letzten beiden Jahren war das wegen der Corona-Auflagen teilweise nicht möglich. Nach Angaben der Anstaltsleitung sind die Besuchstermine zwischen Weihnachten und Silvester weitgehend ausgebucht. Ich war in der Woche vor Weihnachten in der JVA Frankenthal und habe mit Justizvollzugsbeamtin Laura darüber gesprochen, wie sie mit den Gefangenen umgeht und was letztlich dazu führt, dass jemand nach der Haft nicht wieder straffällig wird. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 27. Dezember 2022 um 7:30 Uhr.

7:01 Uhr Wir spenden zu wenig Blut Ich bin ja auch kein Fan von Nadeln und offenbar gibt es noch weitere Gründe, weshalb momentan weniger Menschen in Rheinland-Pfalz Blut spenden. 900 Blutspenden brauchen Kliniken in Rheinland-Pfalz und im Saarland täglich. Doch seit November werden bis zu 20 Prozent weniger gespendet als benötigt. Eine Weile könne man mit dem Mangel leben, sagt Stephan David Küpper vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes, aber irgendwann ergebe sich eine Versorgungslücke. Schon jetzt werden Blutkonserven rationiert, was dazu führen könnte, dass OPs verschoben werden müssen.

6:40 Uhr 291 Verdachtsfälle auf Impfschäden in Rheinland-Pfalz Genau zwei Jahre nach dem Start der Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz gibt es landesweit 291 Verdachtsfälle von gesundheitlichen Schäden durch die Impfung. Verdachtsfall heißt, dass noch geprüft werden muss, ob ein gesundheitlicher Schaden wirklich durch die Impfung entstanden ist. In 5 Fällen hat die Prüfung diesen Verdacht bestätigt. Setzt man die 291 Verdachtsfälle in Relation zu den mehr als 9,5 Millionen verabreichten Impfungen in Rheinland-Pfalz, entspricht das einer Quote von rund 0,03 Promille.

6:15 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Was passiert außerhalb von Rheinland-Pfalz heute? Vor dem Landgericht Ravensburg muss sich ein 32-Jähriger verantworten, der in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee einen Mann getötet und mehrere Menschen verletzt haben soll. Dem Asylbewerber wird Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der nigerianische Angeklagte soll im Juni in Kressbronn im Bodenseekreis mit einem Küchenmesser auf mehrere Männer und Frauen eingestochen haben. Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff teils lebensgefährlich verletzt. Ein 38 Jahre alter Syrer starb noch vor Ort. Streitigkeiten auch über Integration sollen zu der Tat geführt haben. Deutschlands bester Darts-Spieler Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern will bei der WM in London zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale einziehen. Der 39 Jahre alte Saarländer trifft am Dienstagabend nach der Weihnachtspause auf den Waliser Jim Williams, der in der zweiten Runde Ex-Europameister James Wade aus England besiegt hatte. Clemens ist der bisher einzige Deutsche, der bei der WM den Sprung ins Achtelfinale geschafft hatte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | John Walton

6:06 Uhr Das Wetter: Heute mal trocken Heute wird zwar nicht der wärmste Tag der Woche, aber wahrscheinlich der trockenste: Wolken und Temperaturen von maximal sieben Grad in Rheinland-Pfalz. Die Ausläufer eines umfangreichen Tiefs bei den Britischen Inseln sorgen ab morgen dann wieder für mehr Regen, sagt der Deutsche Wetterdienst. Richtig warm wird es dann um Silvester - bis zu 15 Grad! Video herunterladen (5,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Es könnte ein entspannter Tag in Rheinland-Pfalz werden, wenn ihr nicht grade mit der Bahn unterwegs seid: Achtung Zug-Reisende! Die Bahn sperrt heute die Strecke zwischen Koblenz und Oberwesel und umgekehrt wegen Bauarbeiten. Bis Silvester gibt es deshalb Umleitungen und Ausfälle auf der Strecke durchs Mittelrheintal. Bahnreisende sollten mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Es soll einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Koblenz und Oberwesel geben. Zum Teil fallen Verbindungen aber auch ganz aus. Betroffen ist auch der Fernverkehr von Mainz nach Koblenz. Nach mehr als neun Millionen verabreichten Impfdosen gegen Corona schließt Rheinland-Pfalz zum Jahresende die Impfzentren. Den weiteren Bedarf sollen Arztpraxen decken. Darunter auch die im Krankenhaus Pirmasens betriebene Impfstelle in der Messe und die kommunale Impfstelle in Kirchheimbolanden.