291 Verdachtsfälle auf Impfschäden in RLP

Genau zwei Jahre nach dem Start der Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz gibt es landesweit 291 Verdachtsfälle von gesundheitlichen Schäden durch die Impfung.





Die aktuelle Zahl von 291 Verdachtsfällen hat das Landesversorgungsamt (LSJV) dem SWR mitgeteilt (Stand: 20.12.2022).

Im Verhältnis zu den laut Robert Koch-Institut bislang mehr als 9,5 Millionen verabreichten Impfungen im Land (Stand: 23.12.2022) entspricht das einer Quote von rund 0,03 Promille. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach einer Corona-Impfung zu einem gesundheitlichen Schaden kommt, kann aufgrund dieser Zahlen als äußerst gering gelten.

65 Prüfungen sind abgeschlossen

Hinzu kommt, dass es sich zumeist um Verdachtsfälle handelt, die erst noch geprüft werden müssen. In 65 Fällen ist laut Behörde die Prüfung abgeschlossen. In der Mehrzahl der Fälle sei man zum Ergebnis gekommen, dass kein Impfschaden vorliegt.

Kriterien, um einen Impfschaden anerkannt zu bekommen Ein Schaden der Gesundheit infolge einer Impfung liegt laut Behörde erst dann vor, wenn drei Voraussetzungen "voll bewiesen" sind: 1. Es muss zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Impfung einen Gesundheitsschaden ausgelöst hat.

2. Dieser Gesundheitsschaden ist langfristig. Das heißt, er muss länger als sechs Monate andauern.

3. Es muss sich um schwerwiegende Komplikationen handeln. Das heißt, die gesundheitliche Schädigung geht über das übliche Maß einer Impfreaktion hinaus. Häufige Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost oder Schmerzen an der Einstichstelle zählen demnach nicht dazu. Das alles zu kontrollieren sei sehr zeitaufwändig, so das LSJV. Deshalb dauere die Prüfung eines Antrags im Schnitt ein Jahr.

Fünf anerkannte Impfschäden

Bei fünf Betroffenen sei ein Impfschaden festgestellt worden. In einem Fall sei es um den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson gegangen, in den anderen vier Fällen um den umstrittenen Impfstoff des Herstellers AstraZeneca. Bei den Betroffenen seien Thrombosen und eine spezielle Nervenerkrankung festgestellt worden. Bei den am häufigsten eingesetzten mRNA-Impfstoffen, wie sie unter anderem das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech anbietet, wurden in Rheinland-Pfalz den Zahlen des Landesversorgungsamtes zufolge bislang keine Impfschäden festgestellt.

Antrag auf Entschädigung im Impfschadensfall Beim Verdacht auf Vorliegen eines Impfschadens nach einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung können Geschädigte oder deren Hinterbliebene auf Antrag Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten. Der Antrag auf Entschädigung muss beim zuständigen Landesversorgungsamt (in dem Bundesland, in dem die Impfung durchgeführt wurde) gestellt werden. Bei Anerkennung eines Impfschadens kann im Bedarfsfall auch Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, Heil- und Krankenbehandlung und Pflegekosten bestehen. Die Höhe der Geldleistungen bemisst sich am Grad der Schädigungsfolgen. Informationen zu einem Antrag in Rheinland-Pfalz finden Sie hier oder beim Landesversorgungsamt Rheinland-Pfalz. Allgemeine Informationen im Kontext Covid-19-Impfung bietet auch eine Webseite des des Robert Koch-Institutes (RKI).



Wie hoch die Entschädigung für die fünf Personen konkret ausfällt, teilte das Landesversorgungsamt nicht mit. Grundsätzlich erhielten Betroffene je nach Grad des Schadens eine Grundrente zwischen rund 160 und 800 Euro pro Monat, zuzüglich individueller weiterer Zahlungen, heißt es.