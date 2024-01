In Montabaur läuft ein größerer Polizeieinsatz. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zu Besuch in Mainz. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Quiz-Auflösung: Was hat es mit dem Burns Supper auf sich? Habt ihr richtig gelegen? Das "Burns Supper" ist eine sehr traditionelle Veranstaltung in Schottland, zu Ehren Robert Burns, der oft als schottischer Nationaldichter bezeichnet wird. Der ganze Abend folgt einem durchritualisierten Ablauf, auch die Speisekarte steht fest: Suppe, Haggis mit "neeps and tatties" (zu deutsch: Kartoffeln und Rüben) sowie Trifle zum Nachtisch. Dem Nationalgericht Haggis, mit Innereien und Mehl gefüllter Schafsmagen, hat Burns ein Gedicht gewidmet, eine Ode regelrecht, in dem die Spezialität als Oberhaupt aller Wurstspeisen dieser Art bezeichnet wird. Dem Pälzer Saumagen ist das Gericht in seiner Form übrigens nicht unähnlich, vom Geschmack aber doch eine andere Hausnummer. Und hier noch die erste Strophe von Burns' "Address to a Haggis" (1786), zur Vorbereitung fürs nächste Burns' Supper: Fair fa’ your honest, sonsie face,

9:54 Uhr Frau stirbt bei Hausbrand in Bad Kreuznach Bei einem Hausbrand ist eine Frau in Windesheim im Kreis Bad Kreuznach am Morgen ums Leben gekommen. Das hat ein Sprecher der Feuerwehr dem SWR bestätigt. In dem Einfamilienhaus haben ein Mann und eine Frau gewohnt. Die Frau habe das Feuer nicht überlebt, so der Sprecher der Feuerwehr. Allerdings sei sie es gewesen, die ihren Mann geweckt und ihn auf das Feuer aufmerksam gemacht habe. Dieser habe dann noch versucht, die Flammen zu löschen, diese hätten sich aber schnell ausgebreitet. Er habe dann noch nach seiner Frau gesucht, sie nicht gefunden und sei dann aus dem brennenden Haus geflüchtet, heißt es von der Feuerwehr. Der Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nun unbewohnbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird laut Polizei von Experten untersucht.

9:43 Uhr Kröte sucht Hilfe beim Straßen-Queren Der Kreis Südwestpfalz sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in der kommenden Laichzeit dabei helfen, dass Kröten, Frösche und Molche ihre Laichgewässer erreichen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden im Landkreis elf Kilometer Schutzzäune aufgestellt, damit die Amphibien nicht über Straßen wandern und dort überfahren werden. An den Zäunen sind Eimer angebracht, in die Frosch & Co. fallen. Die Ehrenamtlichen sollen sie dann morgens und abends über die Straßen tragen. Wer Interesse daran hat, kann sich bei der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südwestpfalz melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr Der 25. Januar in der Geschichte... 2023: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt der Ukraine 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zu. Die Lieferung war lange umstritten. Die Unterstützung mit Kampfflugzeugen schließt Scholz dagegen aus. 2019: Im Südosten Brasiliens bricht der Damm eines Rückhaltebeckens für Abfälle einer Eisenerzmine. Eine riesige Schlammlawine begräbt mehr als 250 Anwohner und viele Häuser unter sich. Eine Tochtergesellschaft des TÜV Süd hatte den Damm erst ein halbes Jahr zuvor geprüft und für sicher befunden. 1964: Hans-Joachim Kulenkampff startet mit "Einer wird gewinnen" eine der erfolgreichsten Quizshows des deutschen Fernsehens. 1959: Papst Johannes XXIII. kündigt in Rom die Einberufung eines ökumenischen Konzils an. Das Zweite Vatikanische Konzil von Oktober 1962 bis Dezember 1965 läutet einen Reformprozess der katholischen Kirche ein. 1924: Im französischen Winterkurort Chamonix finden bis zum 4. Februar die ersten Olympischen Winterspiele statt.

9:30 Uhr Größerer Polizeieinsatz in Montabaur In Montabaur läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Laut Polizei geht es um eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand, von der möglicherweise Gefahr für sich oder andere ausgeht. Im Wohngebiet im Bereich Elgendorfer Straße seien Anwohner, Passanten und Beschäftigte der ansässigen Unternehmen weggebracht worden. Eine Gefahr für Unbeteiligte schließt die Polizei derzeit jedoch aus. Wir berichten weiter, hier im Ticker und anschließend nach 10 Uhr natürlich auf unserer Website und in unserer App.

9:18 Uhr GDL-Streik - ist das noch gerechtfertigt? Drüben bei Instagram diskutiert die Community rege über den derzeit laufenden Streik der Gewerkschaft der Lokführer. Ist ein Streik diesen Ausmaßes noch gerechtfertigt? Und sind die Forderungen der GDL gerechtfertigt? "Es gibt viele Jobs, in denen Sechs-Tage-Wochen normal sind. Ich denke da allein schon an den Gesundheitssektor. Komischerweise streikt dort niemand, obwohl deren Verantwortung mindestens genau so hoch ist, wenn nicht höher", kommentiert zum Beispiel Nutzer Paul. Anders sieht es Jutiema: "Die Forderungen sind berechtigt, der Streik das notwendige Übel, solange sich die Bahn weigert das zu akzeptieren. Der Fachkräftemangel wird nicht dadurch behoben, die Arbeitsbedingungen beizubehalten, die die Leute scharenweise in den Burnout oder zur Umorientierung treiben, obwohl sie ihre Arbeit eigentlich lieben. Wir sehen im Gesundheitssektor schon, dass das nicht funktioniert. Schade, dass die nicht die Möglichkeiten haben solche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ohne Menschenleben zu gefährden."

8:41 Uhr Bauernproteste in Mainz wegen Habeck-Besuch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird heute wie bereits hier im Ticker berichtet zu einem ganztägigen Besuch in Mainz erwartet. Landwirte haben anlässlich dessen bereits Proteste angekündigt. Autofahrerinnen und -fahrer müssen daher mit massiven Behinderungen im Mainzer Stadtverkehr rechnen. Erwartet würden in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt etwa 500 Demonstranten mit 150 Schleppern, teilte die Polizei dem SWR mit. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 8:30 Uhr.

8:34 Uhr Mehr Arbeit gegen Antisemitismus in RLP-Schulen In den Schulen von Rheinland-Pfalz soll mehr gegen Antisemitismus und Hass gegen jüdische Menschen getan werden. Fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag fordern das. SPD, Grüne, FDP, CDU und Freie Wähler bringen dazu heute einen gemeinsamen Antrag ein.

8:15 Uhr Theater Trier zeigt szenische Lesung der Correctiv-Recherche Im Theater Trier wird am Sonntag eine szenische Lesung zur Correctiv-Recherche "Geheimplan gegen Deutschland" gezeigt. Es geht dabei um das Treffen von Neonazis mit Politikern der AFD und Unternehmern in einem Hotel am Wannsee und ihren sogenannten Remigrationsplänen für Deutschland. Das Medienhaus Correctiv hat die Recherche dokumentiert und veröffentlicht. Seitdem gibt es in vielen deutschen Städten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Die szenische Lesung mit weiteren Details der Correctiv-Recherche hatten vergangene Woche zuerst das Volkstheater Wien und das Berliner Volkstheater präsentiert. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 6:30 Uhr.

7:46 Uhr Schottland feiert heute "Burns Supper" "Burns Supper" - habt ihr davon schon mal was gehört? Das Ganze wird heute in Schottland gefeiert. Zu Ehren des Dichters Robert Burns. Was es damit genau auf sich hat, könnt ihr in unserem Quiz herausfinden. Was steckt hinter dem Fest "Burns Supper", das von Schotten am 25. Januar gefeiert wird? "Burns Supper" ist eine Abendveranstaltung mit Haggis, Whisky, Gedichten und Liedern zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns. "Burns Supper" sind große Lagerfeuer, die zu Ehren des verstorbenen schottischen Dichters Robert Burns entzündet werden. "Burns Supper" ist ein Lesewettbewerb zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns. richtige Antwort: "Burns Supper" ist eine Abendveranstaltung mit Haggis, Whisky, Gedichten und Liedern zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns.

7:35 Uhr Evangelische Kirche der Pfalz: 22 Fälle von sexualisierter Gewalt In der Evangelischen Kirche der Pfalz gab es in den letzten Jahrzehnten 22 Fälle von sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Das geht aus einer deutschlandweiten Studie hervor. Dort wurde Missbrauch bei der evangelischen Kirche und der Diakonie seit 1947 untersucht. Die Studie wird am Mittag in Hannover vorgestellt. Nach Angaben der evangelischen Kirche sind unter den Tätern in der Pfalz vor allem Erzieher und Pfarrer. Ein Sprecher ergänzte, dass es einzelne Fälle auch bei Kirchenmusikern und ehrenamtlichen Mitarbeitenden gab. In drei aktuelleren Fällen laufen derzeit noch Ermittlungen. Insgesamt wurden bei der Evangelischen Kirche der Pfalz knapp 27 Verdachtsfälle untersucht. Davon hatten sich 22 Fälle bestätigt. Dabei handelte es sich überwiegend um Missbrauchs-Straftaten. Zur untersuchten sexualisierten Gewalt gehören aber auch unangebrachte Annäherungsversuche und Übergriffe. Bei der Studie hatten unter anderem Forscher der Universität Heidelberg und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim mitgewirkt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 6:30 Uhr.

7:25 Uhr Brand in Schulturnhalle in Contwig Vor der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Contwig hat es in der Nacht gebrannt. Das Feuer war laut Polizei kurz nach Mitternacht bei Mülltonnen vor der Turnhalle ausgebrochen. Was den Brand ausgelöst hatte, ist aktuell aber noch unklar. Das versucht die Kriminalpolizei im Laufe des Tages herauszufinden. Bis dahin bleibt die Turnhalle der IGS gesperrt. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand. Das Feuer war von den Mülltonnen auf die Fassade der Halle übergegangen und hat dort einen Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro verursacht. Fast vier Stunden war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Schule hat laut Polizei heute ganz normal geöffnet. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 6:30 Uhr.

7:01 Uhr Stadtrat Gerolstein stellt sich gegen Flüchtlingsunterkunft Der Stadtrat Gerolstein hat sich am Abend mit großer Mehrheit gegen eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Stadtteil Michelbach ausgesprochen. Ein Antrag der CDU-Fraktion dazu wurde mehrheitlich angenommen. In dem Antrag heißt es, die zuständige Landrätin von der SPD solle ihre Pläne zurücknehmen, im Stadtteil Michelbach bis zu 60 Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterzubringen. Die Anzahl der Flüchtlinge stehe in keiner Relation zur Einwohnerzahl des Ortes – in Michelbach leben knapp 90 Menschen. Außerdem gebe es keine Infrastruktur im Ort. Dem Antrag schloss sich auch die SPD-Fraktion an. Zuvor ging es in der Stadtratssitzung teils emotional zu: Eine Anwohnerin aus Michelbach sagte unter Tränen, sie fühle sich von der Landrätin belogen und hintergangen, sie nehme die Sorgen der Menschen in Michelbach nicht ernst. Die Anwohner seien viel zu spät über die Pläne informiert worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr B10 Tunnel in der Pfalz werden heute erneut gesperrt Heute werden erneut zwei B10-Tunnel bei Annweiler für vier Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) muss ein defektes Starkstromkabel ausgetauscht werden, das in den vergangenen Tagen für Probleme an den Tunneln gesorgt hatte. Wann genau die Sperrung sein wird stehe noch nicht fest. Das hängt nach Angaben eines LBM-Sprechers davon ab, wann das Ersatzkabel geliefert wird. Während der Sperrung des Löwenherz- und Barbarossa-Tunnels werde der Verkehr wieder über die parallel verlaufende Landstraße durch Annweiler hindurch umgeleitet. Zurzeit werden sämtliche Sicherheitssysteme in den Tunneln bei Annweiler mit Notstromaggregaten betrieben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 25. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:44 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Ein unabhängiges Forscherteam stellt heute in Hannover die erste bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie vor. In Frankfurt startet heute der Prozess gegen einen 17-Jährigen nach dem tödlichen Faustschlag auf einem Fußballplatz. Die Auseinandersetzung hatte sich während eines internationalen Jugendturniers am Pfingstsonntag 2023 auf einem Sportplatz in Frankfurt ereignet. Der Vorwurf gegen den Jugendspieler des französischen Vereins FC Metz lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Abpfiff war es laut Anklage zu einer Schlägerei zwischen den französischen und deutschen Spielern gekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet heute seinen offiziellen Besuch in Thailand. Zuvor war er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereits in Vietnam gewesen. Es geht vor allem um die Gewinnung von Fachkräften und das Verhindern von Menschenhandel.

6:36 Uhr Wissing zu GDL-Streik: Verhandlungen verweigern ist inakzeptabel Noch bis Montag wollen die Lokführer die Bahn bestreiken, für heute sind bundesweit Kundgebungen geplant. Kritik wird indes lauter - an der Gewerkschaft der Lokführer sowie auch an der Deutschen Bahn. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) etwa kritisierte das "destruktive Verhalten" beider Konfliktparteien. Meine Kolleginnen und Kollegen haben ihn am Flughafen Frankfurt interviewt: Video herunterladen (71,3 MB | MP4)

6:28 Uhr Brennendes Auto sorgt für Vollsperrung auf A61 Nun nochmal ausführlich: In der Verkehrsmeldung hatte ich es bereits kurz erwähnt, nun folgt die vollständige Meldung zur A61. Die Autobahn musste bei Gau-Bickelheim am Morgen wegen eines brennenden Autos voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil das Auto auf dem Seitenstreifen in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Warum das Auto gebrannt hat, ist noch unklar. Für die Lösch- und Abschlepparbeiten musste die A61 in Richtung Ludwigshafen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden.

6:20 Uhr Deutsche Handballer im EM-Halbfinale Zugegeben, die Luft war gestern Abend schon ein bisschen raus bei den deutschen Handballern. In Köln unterlag die DHB-Auswahl Kroatien deutlich mit 24:30 - allerdings standen die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason schon vor Anpfiff als Halbfinalteilnehmer bei der Heim-EM fest. Bedanken dürfen sie sich bei den Franzosen und Isländern, die zuvor die deutschen Konkurrenten Ungarn und Österreich besiegt hatten. Also auch von meiner Seite: Merci & Takk!

Viele Menschen werden wohl wegen des Bahn-Streiks heute auf's Auto ausweichen müssen. Falls ihr dazugehört oder ohnehin immer mit dem Auto unterwegs seid, dann werft doch schnell einen Blick auf unsere Verkehrsübersicht, ehe ihr losfahrt. In Kürze, Stand 6:05 Uhr: Auf der A61 in Richtung Ludwigshafen staut sich der Verkehr zwischen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim wegen Bergungsarbeiten nach einem Fahrzeugbrand. Auf der A60 Richtung Mainz, Höhe Hechtsheim-Ost, ist Vorsicht geboten, dort steht ein defekter Lkw.

6:04 Uhr Das Wetter für RLP - der Wind flaut ab Für alle, die gestern mit herunterrutschenden Kapuzen im Gegenwind zu kämpfen hatten, habe ich eine gute Nachricht: Sturmtief "Jitka" zieht weiter und damit auch der Wind. Heute Vormittag zeigt sich sogar mal die Sonne, am Nachmittag gibt es aber schon wieder dichte Wolken mit etwas Regen - dafür aber so gut wie gar keinen Wind mehr. Es ist relativ mild, bei Höchstwerten von 8 bis 11 Grad. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt heute nach Mainz. Es ist ein Treffen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und eine Rede beim Jahresempfang der Wirtschaft am Abend vorgesehen. Bei dem Treffen, organisiert von der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, wird eine Protestaktion von Landwirten erwartet. Die Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags beginnt heute Vormittag mit einem Antrag gegen Israelhass und Antisemitismus an den Schule. Der Antrag wird von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD getragen. Weiterhin wird etwa über den Zustand des Waldes, Anwohnerparken, Intensivklassen in den Schulen und den inklusiven Arbeitsmarkt debattiert. In Koblenz wird heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, fortgesetzt. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 76-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.