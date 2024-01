Alternativen zur Bahn im Westen der Pfalz

Viele Züge fallen bis Montagabend wegen des GDL-Streiks im Westen der Pfalz aus. Es gibt aber auch andere Wege in der Region, um vorwärts zu kommen.

Für Pendler und Pendlerinnen heißt es in den nächsten Tagen tief durchatmen und ruhig bleiben - denn viele Züge fahren wegen des Lokführerstreiks nicht oder nur sehr sporadisch. Wir haben aus diesem Anlass ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie in der Westpfalz alternativ von A nach B kommen.

Mitfahrerparkplätze im Westen der Pfalz

Manch einer wird dieser Tage wohl auf das Auto umsteigen, da viele Züge aufgrund des Lokführerstreiks ausfallen. Für die Fahrt zur Arbeit gäbe es die etwas umweltfreundlichere Alternative Fahrgemeinschaften zu bilden. Dafür gibt es im Westen der Pfalz auch einige Mitfahrerparkplätze. Diese sind laut der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz auch an Standorten, wo es sinnvoll ist, sich als Fahrgemeinschaft zu treffen. Beispielsweise an Auffahrten zu Autobahnen oder an wichtigen Kreuzungen von Bundesstraßen. Die Autos können dort kostenlos abgestellt werden.

Parkplätze für Fahrgemeinschaften in der Westpfalz A6/B48 Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn, Richtung Enkenbach, Stellplätze: 25 A6/B48 Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn, Richtung Fischbach, Stellplätze: 16 B48/A63 Anschlussstelle Winnweiler, Stellplätze 56 L386 Kirchheimbolanden (A63 Anschlussstelle Kirchheimbolanden), Stellplätze: 45 B420/B270 Lauterecken, Stellplätze: 27 B423 Glan-Münchweiler (Nähe A62, Anschlussstelle Glan-Münchweiler), Stellplätze: 40 L363 Landstuhl (Nähe A6, Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach), Stellplätze: 37 A6/B270 Anschlussstelle Kaiserslautern-West am Opelkreisel, Stellplätze: 105 (auch P+R Parkplatz) A6/L395 Autobahndreieck Kaiserslautern-Centrum, Stellplätze: 50 (auch P+R Parkplatz) L474/B10 Anschlussstelle Pirmasens, Stellplätze: 40 L358/A6 Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau, Stellplätze: 51 B424/A8 Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim, Stellplätze: 20 (auch P+R Parkplatz)

Ab Kaiserslautern mit dem Flixbus

Wer statt Zug auf den Bus setzen möchte, kann beispielsweise mit dem Flixbus innerhalb zwei Stunden in Frankfurt sein. Die Flixbusse fahren vom Hauptbahnhof Kaiserslautern mehrmals täglich Richtung Mainz und Frankfurt. Richtung Heidelberg fährt einmal täglich ein Flixbus, immer am Nachmittag. Laut Flixbus habe sich die Nachfrage aufgrund des dieses Mal längeren Streiks mehr als verdoppelt. Aktuell seien jedoch noch ausreichend Tickets vorhanden für die nächsten Tage. Es werde, wenn nötig, auch zusätzliche Busse geben, so Flixbus auf SWR-Anfrage.

Alternative: Car-Sharing in Kaiserslautern

In Kaiserslautern gibt es schon seit einigen Jahren ein Car-Sharing-Angebot. Mehrere Leute können sich dabei ein Auto teilen. Die Fixkosten wie Steuer oder Versicherung werden auf alle Autofahrer aufgeteilt. Die Stadtwerke Kaiserslautern bieten E-Car-Sharing an. Die Elektroautos stehen unter anderem am Willy-Brandt-Platz am Rathaus, am Hauptbahnhof oder auch in der Bismarckstraße bei den Stadtwerken. Außerdem gibt es von Stadtmobil Rhein-Neckar weitere neun Car-Sharing-Stationen in Kaiserslautern. Sollte man in nächster Zeit am Hauptbahnhof in Kaiserslautern gestrandet sein, gibt es auch die Möglichkeit, ein Auto direkt am Hauptbahnhof zu bekommen. Hier bietet die Deutsche Bahn über das Unternehmen Flinkster zwei Fahrzeuge zum Ausleihen an.

Registrierung beim Car-Sharing Bei erstmaliger Anmeldung muss bei Stadtmobil Rhein-Neckar übrigens der Führerschein persönlich in einem Büro vorgezeigt werden. Beim Car-Sharing-Angebot der Deutschen Bahn geht das auch online per Videochat und seit dem Jahreswechsel kann man auch bei den Stadtwerken Kaiserslautern den Führerschein per App registrieren lassen.

In Zukunft mehr Car-Sharing in der Westpfalz geplant

In den anderen Kommunen im Westen der Pfalz gibt es noch kein vergleichbares Car-Sharing-Angebot. Dies könnte sich zukünftig aber ändern. In Zweibrücken beispielsweise wird derzeit diskutiert, ein Car-Sharing am Zentralen Omnibusbahnhof zu integrieren. Auch in Pirmasens finden laut Stadt Gespräche mit Car-Sharing-Anbietern statt. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind die Pläne schon konkreter. Hier soll es ab Ende März einen Neunsitzer zum Ausleihen geben.

Für alle, die es nicht so eilig haben im Westen der Pfalz

Überall verteilt in der Westpfalz gibt es sie – die sogenannten Mitfahrerbänke. Von Wilgartswiesen in der Südwestpfalz bis nach Imsbach im Donnersbergkreis. Die Idee ist simpel: Wer gerne von Jemanden im Auto mitgenommen werden möchte, setzt sich auf die Bank und wartet. Was auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit eher unpraktisch erscheint, ist vor allem in ländlichen Regionen eine Alternative zum weniger vernetzten Nahverkehr.