10 Jahre Fernbus: Lohnt sich die Reise noch?

Drei Strategen gründen Flixbus

Flixbus wurde von André Schwämmlein, Daniel Krauss und Jochen Engert gegründet. Schon zuvor hatten die Schulfreunde Schwämmlein und Krauss während des Studiums ein IT Startup. Krauss opferte dann - nach eigenen Angaben - seinen Job bei Microsoft und sein Auto für den Aufbau von Europas größtem Fernbusanbieter. Schwämmlein und Engert gaben ihre Jobs als Strategieberater auf - und entwickelten lieber Strategien für ihr eigenes Unternehmen.

Hinter dem Fernbusanbieter steht mittlerweile ein internationales Team aus über 1.300 Mitarbeitern an Standorten weltweit. Das Unternehmen bietet täglich 350.000 Verbindungen zu über 2.000 Zielen in 29 Ländern an.