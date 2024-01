Geduldsprobe für Pendler: Weil die Lokführer ab Mittwoch streiken, werden viele Regionalzüge im Westen der Pfalz nur sporadisch fahren oder gleich komplett ausfallen.

"Da sagen die Pollitiker, man soll auf Bus und Bahn umsteigen, dann fahren die nicht. Die Leute müssen doch gucken, wie sie zur Arbeit kommen", kommentiert eine Bahnreisende in Kaiserslautern den angekündigten Streik bei den Lokführern gegenüber dem SWR. "Die wollen (am Verhandlungstisch; Anm.d.Red.) einfach nur ihre Maximalforderungen durchsetzen. Das nenne ich nicht Verhandlungen", meint eine andere Pendlerin und spricht damit die festgefahrenen Tarifgespräche zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL an. Es gibt aber auch Stimmen, die den erneuten Streik verstehen. Trotzdem überwiegt bei vielen der Frust.

Notfallfahrplan der Bahn greift auch im Raum Kaiserslautern und Pirmasens

Nach Auskunft des Zweckverbandes, in dessen Auftrag die Deutsche Bahn in der Pfalz fährt, gilt ab Mittwoch in großen Teilen der Notfallfahrplan, der schon bei der Arbeitsniederlegung Anfang Januar in Kraft getreten war. Allerdings sei auch dieser Fahrplan nicht in Stein gemeißelt: Mitte Januar waren zum Beispiel auch Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn in den Streik getreten - was dazu geführt habe, dass auf mehreren Strecken in der Pfalz trotz Ankündigung gar keine Züge fahren konnten. Die privaten Bahnanbieter in der Pfalz haben bereits mitgeteilt, dass ihre Züge von dem Streik nicht betroffen sein werden.

Diese Bahnlinien im Westen der Pfalz sind vom Bahnstreik betroffen S1 Homburg - Kaiserslautern - Mannheim - Osterburken: Fahrt alle zwei Stunden, kompletter Ausfall zwischen Kaiserslautern und Homburg

S2 Kaiserslautern - Mannheim - Mosbach: Kompletter Ausfall

RB 55 Landau - Pirmasens: Fahrt alle zwei Stunden

RE 6 Kaiserslautern - Neustadt - Karlsruhe: Kompletter Ausfall

RE 64 Kaiserslautern - Pirmasens: Kompletter Ausfall

RB 65 Kaiserslautern - Bingen: Fahrt alle zwei Stunden

RB 66 Kaiserslautern - Lauterecken-Grumbach: Kompletter Ausfall

RB 67 Kaiserslautern - Kusel: Fahrt alle vier Stunden

RB 68 Saarbrücken - Pirmasens: Fahrt alle zwei Stunden

RB 46 Frankenthal - Grünstadt - Ramsen (Eiswoog): Fahrt alle zwei Stunden

RB 56 Hinterweidenthal - Bundenthal/Rumbach: Kompletter Ausfall

Reisende solle Pläne der Züge im Westen der Pfalz überprüfen

Auf jeden Fall bitten sowohl der Zweckverband als auch die Deutsche Bahn darum, regelmäßig im Internet die Zugverbindung, die man nutzen möchte, zu überprüfen. Wer Tickets gekauft hat, kann sie an einem anderen Tag nutzen - auch schon am Montag oder Dienstag. Die Zugbindung der Fahrkarten fällt weg, auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Streik der Lokführer soll sechs Tage dauern

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat angekündigt, dass ihre Mitglieder zwischen Mittwoch und dem darauffolgenden Montag die Arbeit niederlegen werden - also für insgesamt sechs Tage. Damit ist dieser Streik der längste in der bisherigen Tarifrunde. Die GDL fordert unter anderem eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die bisherigen Angebote der Deutschen Bahn wurden von der Gewerkschaft abgelehnt.