Vor der Turnhalle der IGS in Contwig hat es in der Nacht gebrannt. Das Feuer griff auch die Fassade des Gebäudes an. Der Unterricht in der Schule kann aber trotzdem stattfinden.

Es ist 0:25 Uhr als die Feuerwehr in der vergangenen Nacht alarmiert wird. Im Bereich der Mülltonnen, die vor der Turnhalle standen, waren nach Angaben der Einsatzkräfte direkt die Flammen zu sehen. Feuerwehr wegen Brand in der Südwestpfalz fast vier Stunden im Einsatz Schnell war das Feuer von den Mülltonnen auf die Fassade der Halle übergegangen und hat dort einen Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro verursacht. Fast vier Stunden war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Hat ganz schön was abbekommen: die Fassade der Turnhalle in Contwig. Freiwillige Feuerwehr VG ZW Land 50 Einsatzkräfte waren mit neun Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Zweibrücken sowie die Wehren aus Contwig, Dellfeld, Battweiler und Zweibrücken. Auch die Triwo Flugplatzfeuerwehr rückte aus mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Schaden von fast 100.000 Euro - Polizei ermittelt Um den Brand auch komplett löschen zu können, mussten die Feuerwehren auch Teile der Fassade demontieren. Danach belüfteten sie die Turnhalle. Was den Brand ausgelöst hatte, ist zurzeit aber noch unklar. Das versucht die Kriminalpolizei im Laufe des Tages herauszufinden. Bis dahin bleibt die Turnhalle der IGS gesperrt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Der Schulunterricht könne trotz des Brandes aber stattfinden.