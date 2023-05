Das Teilen des Passwortes bei Netflix wird demnächst etwas kosten, auf der Bahnstrecke Mainz - Frankfurt gibt es weiter Ausfälle und in Zweibrücken wurde ein Geldautomat gesprengt.

7:57 Uhr Vollsperrung auf B9 Achtung Autofahrer: Ab heute gibt es eine Vollsperrung auf der B9 zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und dem Kreuz Ludwigshafen. Das betrifft die B9 in Fahrtrichtung Norden. Wie der zuständige Landesbetrieb mitteilt, wird die Fahrbahn saniert. Das dauert voraussichtlich bis Mitte Juni. Der Verkehr wird über die Gegenrichtung zum Kreuz Ludwigshafen umgeleitet. Auch die Anschlussstelle Mutterstadt/Maudach ist in Richtung Norden gesperrt.

Auf dem Flugplatzgelände in Bitburg brennt derzeit eine größere Industriehalle. Wie die Polizei mitteilte, ist die Feuerwehr vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Alle Personen aus der Halle seien in Sicherheit gebracht geworden, so die Polizei. Rund um das Flugplatzgelände in Bitburg kommt zu einer extremen Rauchentwicklung. Anwohner in den umliegenden Orten werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

7:01 Uhr Netflix: Passwort teilen wird kostenpflichtig Seid ihr auch oft bei Netflix unterwegs? Leider gibt es da eine schlechte Nachricht, was die Kosten betrifft: Der Streamingdienst Netflix geht künftig gegen das Teilen von Passwörtern vor. Wer den Account eines Freundes oder Familienmitglieds nutzt und nicht im selben Haushalt wohnt, soll knapp 5 Euro bezahlen:

6:57 Uhr Weiter Ausfälle auf Bahnstrecke zwischen Mainz und Frankfurt Jetzt habe ich leider eine schlechte Nachricht für Bahnreisende von und nach Mainz: Weil eine Signalanlage auf der Zugstrecke zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und der Haltestelle Römisches Theater repariert werden muss, kommt es auch heute zu zahlreichen Ausfällen im Bahnverkehr. Davon betroffen sind fast alle Regionalzüge des Bahnunternehmens vlexx zwischen Mainz und Frankfurt beziehungsweise Mainz und Worms. Auch die S-Bahn- Linien S6 und S8 fahren noch auf der betroffenen Strecke, allerdings kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Deutsche Bahn hat seit gestern einen Busnotverkehr zwischen Mainz und Bodenheim eingerichtet. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich noch bis morgen. Die Bahn bittet Fahrgäste, vor der Reise die Verbindungen zu überprüfen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Wie vorhin schon kurz erwähnt, haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten in Zweibrücken gesprengt. Ein Reporter von uns ist unterwegs und schaut sich den Tatort an - sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier. Am frühen Morgen war es in einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Bubenhausen zu einer heftigen Explosion gekommen, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden durch die Sprengung. Die Täter sind flüchtig.

6:14 Uhr Weltkriegsbombe soll morgen in Koblenz entschärft werden Guten Morgen nach Koblenz! Die 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe, die im Koblenzer Stadtteil Rauental gefunden worden ist, wird morgen Abend entschärft. Der Fund wurde bei planmäßigen Sondierungsarbeiten im Bereich der Peter-Klöckner-Straße gemacht. Für die Entschärfung am Donnerstagabend sollen laut Stadt bis spätestens 17 Uhr morgen alle Häuser in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Das betrifft etwa 650 Menschen. Koblenz Entschärfung am Donnerstag Weltkriegsbombe in Koblenz: Etwa 650 Menschen müssen Häuser verlassen Im Koblenzer Stadtteil Rauental ist eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst soll sie am Donnerstagabend entschärfen. 10:00 Uhr Am Vormittag SWR4 Rheinland-Pfalz

Schon gewaschen und geduscht heute? Und vor allem - was für eine Seife habt ihr benutzt? Diese Frage ist gar nicht so unwesentlich, wenn es zum Beispiel um Mücken geht! Ob ein Mensch ständig von Mücken gestochen wird, hängt nämlich von seinem Körperduft ab - und von der benutzten Seife. Dazu gibt es eine neue Studie. Die zeigt, dass einige Seifen in Kombination mit dem individuellen Körpergeruch anlockend und andere abweisend wirken. Zum Beispiel wurde festgestellt, dass Seife mit Mandel- oder Kokosnussduft Mücken eher abturnt!

Gestern gab es einen Unfall, in den ein Bus und ein Junge verwickelt waren. Jetzt ermittelt die Polizei. Offenbar ist der Jungen vor den anfahrenden Bus geschubst worden. Der Busfahrer konnte mit einer starken Bremsung das Schlimmste verhindern. Der Junge wurde nur leicht touchiert und kam mit leichten Verletzungen davon. Ein acht Jahre altes Mädchen, das sich im Bus befand, wurde durch die starke Bremsung ebenfalls leicht verletzt.

Gestern Abend gab es eine Tarifeinigung - sie betrifft und Ärzte und Ärztinnen in kommunalen Krankenhäusern. Sie bekommen ab Juli 8,8 Prozent mehr Gehalt. Darauf haben sich Arbeitgeber und Ärztegewerkschaft Marburger Bund geeinigt. Die Gehaltssteigerung erfolgt in zwei Schritten, dazu kommen zwei Sonderzahlungen von jeweils 1.250 Euro. Die Tarifgremien beider Seiten müssen noch zustimmen.

6:02 Uhr Wetter: Noch etwas kühler heute, ehe es wieder wärmer wird Ein sogenannter Kaltluft-Tropfen ist auf dem Weg über Deutschland und Rheinland-Pfalz. Das ist kalte Luft in der Höhe. Das hat zur Folge, dass die warme Luft darunter aufsteigen will - und sich Wolken bilden. Für Rheinland-Pfalz bedeutet das am Mittwoch einen heiteren bis sonnigen Start, bis von Nordosten Wolken hinzu kommen. Am Nachmittag kann es im Osten von RLP regnen. All das bei Temperaturen von 12 bis 18 Grad. In den kommenden Tagen wird es sonniger und wieder wärmer. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Prozess um den zweifachen und versuchten Mord in Ludwigshafen-Oggersheim soll heute das Urteil vor dem Landgericht Frankenthal fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im September 2022 mit einem Küchenmesser zwei Männer auf offener Straße ermordet sowie einen Kunden in einem Geschäft schwer verletzt zu haben. Der aus Somalia stammende Mann hatte zum Prozessauftakt im Februar die Taten eingeräumt. Nach den Feststellungen eines Gutachters leidet er unter einer paranoiden Schizophrenie und ist schuldunfähig. Schwurgerichtskammer Landgericht Frankenthal SWR Heute endet die Möglichkeit für türkische Wähler in Rheinland-Pfalz, ihre Stimme bei der Stichwahl um das Präsidentenamt abzugeben. Die Wahlurnen stehen in den türkischen Generalkonsulaten: für Rheinland-Pfalz und das Saarland ist das Konsulat in Mainz zuständig. Ausgezählt werden die Stimmzettel aus Deutschland in der Türkei, zusammen mit den Stimmzetteln von vor Ort - also erst am 28. Mai. Der Haushaltsausschuss beschäftigt sich heute mit dem angespannten Wohnungsmarkt. So sollen deutlich mehr Kommunen in Rheinland-Pfalz beispielsweise ein Vorkaufsrecht für brachliegende Grundstücke erhalten.