Auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Bitburg ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Industriehalle ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

80 Kubikmeter Müll waren in der Halle in Band geraten. Rund um das Flughafengelände kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Insgesamt waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie mussten das Dach der Industriehalle öffnen, um die Brandnester gezielt mit sogenannten Schaumwerfern zu löschen. Industriehalle brennt SWR Halle einsturzgefährdet Nach Angaben des Wehrleiters der Stadt Bitburg, Michael Becker, hatten sich durch den Brand Teile der Decke gelöst und und waren heruntergefallen. Die Feuerwehr konnte die Halle deshalb nicht betreten und musste von außen löschen. Glutnester im Müll Am Abend waren noch etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort. Sie löschten immer wieder aufflammende Glutnester. Müll könnte sich selbst entzündet haben Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei an. Die Feuerwehr vermutet, dass sich in der Halle gelagerter Müll selbst entzündet hat.