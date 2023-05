Was bedeutet Marktfrühstück?

Das Marktfrühstück besteht klassischerweise aus einem Brötchen, einem Stück Fleischwurst und einem Glas Wein. Vor knapp 30 Jahren hatten findige Marktbeschicker in Mainz die Idee, den Einkaufsbummel auf dem Marktplatz mit einem Schoppen zu verbinden, also einem weinhaltigen Getränk. Was anfangs als Geheimtipp galt, ist inzwischen an manchem Samstagvormittag zu einer Massenveranstaltung geworden, die viele Nachahmer gefunden hat.