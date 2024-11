per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:42 Uhr ⚖️ Bewährungsstrafe für Enkeltrick-Betrüger Wenn ihr gestern den Ticker gelesen habt, werdet ihr euch an diesen Prozess erinnern: In Mainz stand ein mutmaßlicher Enkeltrick-Betrüger vor Gericht, der eine Seniorin um 30.000 Euro gebracht haben soll. Nun ist der 25-Jährige vom Amtsgericht zu eineinhalb Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Laut Gericht hatte er der Seniorin neben dem Geld auch Goldmünzen und Schmuck abgenommen. Er sei das letzte Glied in einer Kette von Enkeltrick-Betrügern gewesen. Nach Angaben des Gerichts hatte er die Wertgegenstände beim Opfer abgeholt. Geschnappt wurde er, weil die Tochter der Seniorin sich sein Autokennzeichen merken konnte und die Polizei alarmierte. Mainz Urteil am Amtsgericht Mutter abgezockt - Tochter bringt Telefonbetrüger in Mainz vor Gericht Er wollte mit gestohlenen 30.000 Euro abhauen. Doch die Tochter des Opfers sorgte dafür, dass der Mann jetzt zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:37 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Auch heute kann es noch einmal glatt werden auf den Straßen. Ob es bereits irgendwo gekracht hat, erfahrt ihr in unserem Verkehrsservice: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:36 Uhr 🌨️ So wird das Wetter heute in RLP Frostig wird es heute in Rheinland-Pfalz - das steht fest. Dick eingepackt muss man also schon sein, wenn man aus dem Haus geht. Örtlich schneit es, die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Hier die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Sven Plöger von gestern Abend: Video herunterladen (28,8 MB | MP4)

6:14 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP Ein Mann muss sich heute wegen sexueller Nötigung vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Der Mann soll eine Joggerin auf einem Feldweg bei Bobenheim-Roxheim gestoppt und sexuell genötigt haben. Heute könnte das Urteil fallen. In Bad Kreuznach beschäftigt sich ab heute ein Kongress mit dem Schicksal sogenannter Verschickungskinder. 80 bis 100 Betroffene aus ganz Deutschland werden erwartet. Als Verschickungskinder werden jene Kinder bezeichnet, die zwischen 1950 und 1980 in Kindererholungsheime geschickt wurden. Dabei wurden die Kinder oft traumatisiert und erfuhren viel Leid. Der Kongress endet am Samstag. An der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) wird ein 21 Tonnen schwerer Magnet in einen neuen Hochleistungs-Teilchenbeschleuniger eingebaut. Die Magnetspule hat einen Durchmesser von vier Metern und wurde im französischen Vannes hergestellt. Sie ist ein zentrales Element des Teilchenbeschleunigers, der Ende 2025 in Betrieb gehen könnte. Es handelt sich um einen Energie zurückgewinnenden Beschleuniger. Das Mainzer Gutenbergmuseum erhält ja bekannterweise einen Neubau und ist deshalb derzeit geschlossen. Während der Bauphase kann die Ausstellung im Naturhistorischen Museum besichtigt werden. Heute wird die Ausstellung "Gutenberg-Museum Moved" eröffnet.

6:02 Uhr Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur - erste Reaktion aus RLP Seit gestern Abend herrscht bei der SPD Klarheit bei der Frage zur Kanzlerkandidatur: Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat seinen Verzicht bekanntgegeben. Damit läuft jetzt alles auf Olaf Scholz hinaus. Aus Rheinland-Pfalz kam noch am Abend die erste politische Reaktion auf den Pistorius-Verzicht - von der CDU: "Jetzt scheitert die SPD auch noch an sich selbst", erklärte CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger. Von rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten seien Pfeile in Richtung der eigenen Parteispitze geflogen. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) habe sich zu keiner "echten Rückendeckung" für Scholz durchringen können. Nun wüssten die Bürger: "Deutschland braucht eine neue CDU-geführte Regierung mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz." Sendung am Fr. , 22.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr 80-jährige Fußgängerin von Auto überfahren - tot Traurige Nachricht aus Kalenborn (Kreis Ahrweiler): Dort ist gestern Abend eine 80-jährige Fußgängerin tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Seniorin die B257 überqueren. Dabei sei sie vom Auto eines 57-jährigen Fahrers erfasst worden. Die 80-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie einige Stunden später an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

6:00 Uhr Unbekannte jagen Geldautomat in Kaifenheim in die Luft In der Nacht ist - wieder einmal - ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal schlugen die Täter in Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell zu. Die Polizei gibt sich bislang wortkarg und hat lediglich bekannt gegeben, dass es sich um einen Automaten einer Raiffeisen-Bank handelte. Sie bittet mögliche Zeugen, sich bei der Dienststelle in Koblenz zu melden - und zwar unter der Nummer 0261/92156-390. Sendung am Fr. , 22.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz