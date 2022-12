Viele Unfälle auf glatten Straßen - auch am Dienstag soll es schneien

Das war ja mal ein erster Wintereinbruch in diesem Jahr. Auf schneebedeckten Straßen in Rheinland-Pfalz gab es vor allem in den höheren Lagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald einige Unfälle und Rutschpartien. Die Wintersportgebiete im Land hoffen auf eine gute Saison. Wetterexperte Sven Plöger weiß, dass es auch am Dienstag weitere Schnee- und Schneeregenfälle geben kann. Autofahrer und -fahrerinnen sollten aufpassen.