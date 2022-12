Am Abend werden wohl viele Kinder in Rheinland- Pfalz wieder ihre Stiefel vor die Tür stellen - in der Hoffnung, dass der Heilige Nikolaus ihn in der Nacht befüllt. Der Legende nach ist er ja der Helfer der Armen und Schwachen und Gabenbringer für die Kinder. In Kobern-Gondorf war der Nikolaus schon einen Tag früher unterwegs - und zwar in einem ganz besonderen Schlitten.