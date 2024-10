per Mail teilen

Rund 39.000 Vier-Personen-Haushalte kann das Solar-Cluster im Kreis Cochem-Zell versorgen

6:50 Uhr Fußball: Wieder kein Heimsieg für Mainz 05, Triumpf für FCK nach Torspektakel Wieder verpassten die 05er am Freitag einen Heimsieg. Die Rheinhessen trennten sich von Borussia Mönchengladbach vor ihrem Heimpublikum mit einem 1:1-Unentschieden. Warum Mainz 05 am Ende sogar noch Glück hatten, könnt ihr hier lesen. Besser sah es am Samstag für den 1. FC Kaiserslautern im Zweitligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf aus. Insgesamt sieben Tore fielen in der Partie und brachten den Roten Teufeln einen 4:3-Auswärtssieg ein. Warum FCK-Trainer Markus Anfang am Ende des Spiels dennoch kritische Worte fand, erfahrt ihr hier.

6:07 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Noch ein letzter Schluck Kaffee oder Tee und dann mit dem Auto los? Schaut vorher in unseren Verkehrsticker, dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was auf den Straßen gerade los ist: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) sind heute dabei, wenn nach drei Jahren Bauzeit im Kreis Cochem-Zell das bisher größte Solar-Cluster im Bundesland offiziell an den Start geht. Der Freiflächen-Solarpark soll rund 39.000 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Innenminister Michael Ebling (SPD) und SGD-Präsident Wolfgang Treis stellen am Vormittag im Innenministerium in Mainz das Flächenportal zur Windenergie vor. Das Portal soll kommunalen und regionalen Planungsträgern sowie der Öffentlichkeit und Investoren Daten und Planungshilfen visuell zugänglich machen. So sollen für die Windenergienutzung geeignete Flächen zügig identifiziert und entwickelt werden können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eröffnet heute die erneuerten Moseluferwege. Die Uferwege auf beiden Seiten des Flusses wurden in den zurückliegenden Monaten in insgesamt sieben Bauabschnitten auf einer Gesamtlänge von mehr als elf Kilometern saniert.

6:01 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Das Herbstwetter wird etwas trüber. Heute erwarten uns viele Wolken. Es kann auch mal tröpfeln. Ab und zu kommt die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. In den nächsten Tagen soll es mit einem Wolken-Sonne-Mix weitergehen, wobei das Grau überwiegen werde, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in seiner Vorhersage: Video herunterladen (26,1 MB | MP4)