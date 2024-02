Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Ciao! 👋 Und schon haben wir es 10 Uhr, wie schnell die Zeit verfliegt! Vielen Dank, dass ihr heute den Morgen mit mir verbracht habt. Alle weiteren Nachrichten findet ihr weiterhin auf unserer Website oder in der App und auf unseren Social Media-Kanälen. Wir sehen uns dann morgen wieder an gleicher Stelle! Und wie habe ich neulich in meinem Italienisch-Kurs gelernt? Buona Giornata! Schönen Tag noch!

9:50 Uhr Auflösung: Fastet ihr? Es hält sich so ziemlich die Waage bei euren Antworten! 49 Prozent verzichten auf nichts während der Fastenzeit. Alle weiteren verzichten auf etwas - ein Viertel auf Süßkram. Ganz schön schwierig, ich drücke euch alle Daumen! Ich habe immer Fleisch gefastet bis mir das gar nicht so "schwer" vorkam. Aber bei süßen Sachen ... da würde ich schwach werden. Vielen Dank fürs Mitmachen!

9:40 Uhr A62 bei Thaleischweiler in der Südwestpfalz wieder gesperrt Aus den Verkehrs- und Baustellenmeldungen kommen wir heute ja gar nicht raus. Hier kommt wieder eine für euch, eine Meldung aus der in der Südwestpfalz: Auch in dieser Woche ist die A62 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Pirmasens zeitweise gesperrt. Dort wird der der Asphalt untersucht, damit man später die Autobahn sanieren kann. Das geht nur, wenn die Autobahn voll gesperrt ist. Meistens wird die Autobahn von 9 bis 16 Uhr gesperrt, dann wird der Verkehr über die B270 umgeleitet. In den kommenden Wochen wird die A62 in diesem Bereich immer mal wieder gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 19.2.2024 um 9:30 Uhr.

9:20 Uhr Das passierte am 19. Februar im Jahr...🕰️ 2020: In der hessischen Stadt Hanau werden bei einem rechtsextremen Anschlag neun Menschen getötet. 2014: Der Konzern Meta von Mark Zuckerberg (damals noch bekannt als Facebook) kauft WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar. 1986: Das erste Modul der sowjetischen Raumstation "Mir" startete ins All. Sie gilt als Prestigeprojekt der UdSSR.

8:50 Uhr Hund harrt auf Klippe aus 🐕 Nach dem der American Bulldog Spike bei einem Waldspaziergang in der Eifel ausgebüxt war, wurde er erst drei Tage später auf einer Klippe wiedergefunden. Wie er dahin gekommen ist, könnt ihr hier nachlesen. So sah die Rettung durch die Feuerwehr aus: Einsatzkräfte haben Hund Spike von einem Steilhang in einem Waldstück bei Orenhofen gerettet. Agentur SIKO

8:35 Uhr Deutschland und die Welt 🌍 In Kempten im Allgäu beginnt der Mordprozess gegen einen US-Amerikaner. Der 31-Jährige soll unweit des Schlosses Neuschwanstein zwei ebenfalls aus den USA stammende Touristinnen angegriffen und einen Abhang hinabgestürzt haben. Eine der Frauen soll er auch vergewaltigt haben. Ein Opfer starb, das andere überlebte. Der Mann muss sich wegen versuchten und vollendeten Mordes verantworten. Hanau gedenkt zum vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 der Opfer. Ein Imam betet auf dem Hauptfriedhof für die Opfer. Zudem erinnern der stellvertretende Ministerpräsident von Hessen, Kaweh Mansoori, der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (alle SPD) auf dem Friedhof an die Toten. An der Gedenktafel werden sie Kränze niederlegen. Das stille Gedenken, bei dem es keine Reden geben wird, ist öffentlich. Beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag findet eine Anhörung zu Israels Vorgehen in den besetzten Gebieten im Gaza-Streifen statt. Die UN-Generalversammlung hatte bereits Ende 2022 das höchste UN-Gericht in Den Haag um ein Rechtsgutachten gebeten zu rechtlichen Konsequenzen aus dem Vorgehen Israels gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Dies war vor dem Überfall von Hamas am 7. Oktober 2023.

8:30 Uhr Parken in Koblenz: Mehr zahlen für größere Autos 🚙 Wow, dieses Thema hat euch am Wochenende auf unserem Instagram-Kanal ganz schön beschäftigt! In Koblenz startet ab März ein neues Modell für's Anwohnerparken, bei dem die Höhe der Parkgebühr im Jahr abhängig von der Größe des Autos ist. Dabei wird die neue Grundgebühr von 23,40 Euro mit der Länge und der Breite des Autos multipliziert, also 23,40 Euro x Fahrzeuglänge x Fahrzeugbreite. Das Parken eines Smart fortwo zum Beispiel kostet dann laut Stadt künftig 104,87 Euro im Jahr. Für ein größeres Auto, wie den VW Tiguan, kostet es dementsprechend mehr - nämlich 196,23 Euro. Das hat unter unserem Post für Diskussionen gesorgt. Ist das fair?

8:20 Uhr 4.000 Bäume werden in Kaiserslautern gefällt Rund 4.000 Bäume werden zurzeit in Kaiserslautern gefällt. Ja, 4.000 Stück - ihr habt richtig gelesen. Im Gebiet vom Bremerhof bis zur Roten Hohl brauche der Wald Veränderung, heißt es vom zuständigen Forstamt. Was bedeutet das? Der zuständige Förster erklärt es folgendermaßen: Zum einen soll der Wald verjüngt werden. Denn viele jüngere Bäume stehen im Schatten der älteren und bekommen somit nicht genügend Licht ab. Und zum anderen stehen manche Bäume zu dicht beieinander. Außerdem sagt er, dass 4.000 Bäume gar nicht so viele seien. Denn sie stehen auf einer ziemlich großen Fläche von etwa 30 Hektar. Wegen der Arbeiten sind einige Waldwege in den nächsten drei bis vier Wochen gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 19.2.2024 um 7:30 Uhr.

8:05 Uhr Fastenzeit: Fastet ihr dieses Jahr und wenn ja, was? ❓ Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit, die noch bis zum Karsamstag, dieses Jahr am 30. März, dauern wird. Fasten kann man unterschiedliche Dinge: Smartphone, Süßkram, Kaffee oder Autofahren. Fastet ihr dieses Jahr etwas und wenn ja, worauf verzichtet ihr? Keinen Süßkram und/oder Limos. Das Auto wird so oft es geht stehen bleiben. Ohne Kaffee in der Früh muss es auch gehen. Das Smartphone darf aus bleiben. Ich faste auch, aber etwas anderes. Ich verzichte auf nichts. Abschicken

7:50 Uhr A61 bei Rheinböllen: Baustelle bis 2028 Und wir machen weiter mit den Baustellen im Land: Die Bauarbeiten auf der A61 bei Rheinböllen im Hunsrück verzögern sich voraussichtlich bis Ende 2028. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, liegt das unter anderem an Lieferengpässen. Bereits vor acht Jahren starteten die ersten Arbeiten für den sechsspurigen Ausbau von Rheinböllen bis zur Raststätte Hunsrück. Zwischen diesem Abschnitt liegen zwei große Brücken, die erneuert werden müssen. Aktuell wird der Verkehr für beide Fahrtrichtungen verengt umgeleitet. Ab dem Sommer wird die Verkehrsführung dann geändert - und die Autobahn GmbH geht davon aus, dass der Verkehr dann wieder deutlich besser fließt und es weniger Staus geben wird. Der Ausbau der A61 bei Rheinböllen soll etwa 151 Millionen Euro kosten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.2.2024 um 7:30 Uhr.

7:40 Uhr Stromtrasse durch Rheinhessen? Für den sogenannten Rhein-Main-Link sollen auf einer Strecke von mehr als 600 Kilometern Erdkabel verlegt werden. Laut dem künftigen Netzbetreiber soll so grüner Strom aus Windparks in der Nordsee bis nach Südhessen transportiert werden. Der Verlauf der unterirdischen Stromtrasse steht laut dem Netzbetreiber im Detail noch nicht fest. Ob die Strecke auch linksrheinisch durch Rheinhessen verlaufen könnte, müssen weitere Umweltdaten zeigen. Um diese Daten zu sammeln, sind in der nächsten Zeit meist zweiköpfige Teams auch in Rheinhessen unterwegs - vor allem im Kreis Alzey-Worms und in Worms. Sie sollen ausgewählte Bereiche untersuchen und zunächst einmal vermessen und kartieren. Ein genauerer Streckenentwurf für den Rhein-Main-Link werde voraussichtlich im März vorgestellt. Tatsächlicher Baubeginn wäre aber wohl erst 2028. Worms Grüner Strom von der Nordsee bis nach Südhessen Neue Stromtrasse "Rhein-Main-Link" könnte durch Rheinhessen verlaufen In Rheinhessen starten in den nächsten Wochen Vermessungs- und Kartierungsarbeiten für eine mögliche neue Stromtrasse. Sie soll Strom von der Nordsee bis nach Südhessen bringen.

7:30 Uhr Vollsperrung auf der B48 Falls ihr regelmäßig auf der B48 im Donnersbergkreis unterwegs seid, müsst ihr euch in den kommenden Monaten auf Einschränkungen gefasst mache. Denn ab heute wird zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln die Bundesstraße für sechs Monate dicht gemacht. Ein Teil des Straßenbelags wird saniert und ein Radweg neugemacht. Warum das alles aber so lange dauert, liegt vor allem an einer fast 50 Jahre alten Brücke, die umfangreich erneuert werden muss. Eine Vollsperrung sei deshalb "unvermeidbar“, heißt es von den Verantwortlichen. Umleitungen sind eingerichtet. Alles in allem kosten die Bauarbeiten rund anderthalb Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 19.2.2024 um 7:30 Uhr.

6:55 Uhr Landgericht Trier: Prozess wegen schweren Raubes Drei Männer müssen sich ab 9 Uhr wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen mehrere Überfälle in Trier zur Last. Mitte Juni 2023 sollen die drei Angeklagten zwei andere Männer in Trier verfolgt, eingekesselt und schließlich bedroht und attackiert haben. Dabei sollen sie einen Elektroschocker benutzt haben, wodurch die Opfer verletzt worden seien. Die Angeklagten sollen unter anderem Geld und eine EC-Karte geraubt haben. In derselben Nacht haben die Männer laut Anklage dann zwei weitere Personen überfallen, beraubt, geschlagen und mit einem Elektroschocker verletzt. Alle drei Angeklagten sind laut Gericht bereits vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft. Trier Prozess wegen schweren Raubes Elektroschocker eingesetzt: Überfälle in Trier vor Gericht Drei Männer müssen sich ab heute wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen mehrere Überfälle in Trier zur Last.

6:35 Uhr Bundesliga: Drei Punkte für Mainz ⚽️ Sie können es doch, die Mainzer. Vor heimischen Publikum und vor allem mit dem neuen Trainer Bo Henriksen hat der 1. FSV Mainz 05 gegen Augsburg am Samstag wieder einen Sieg (1:0) geholt. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, denn aktuell sind die Mainzer auf dem 17. Platz in der Bundesligatabelle. Unschönes Ereignis vor dem Spiel: Augsburger und Mainzer Fans haben sich eine Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt geliefert. Bei der gemeldeten Massenschlägerei musste ein Großaufgebot der Polizei eingreifen. Mainz Vor dem Bundesligaspiel Augsburger und Mainzer Fans liefern sich Schlägerei In der Mainzer Neustadt haben mutmaßlich Fußball-Anhänger von Augsburg und Mainz für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Es gab Platzverweise und Strafanzeigen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:25 Uhr Nächtliche Verfolgungsjagd bei Mayen 🚨 Da war heute Morgen ja was los! In den frühen Morgenstunden haben sich drei Männer bei Mayen in der Vulkaneifel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Beamten war das Auto aufgefallen, weil es so wörtlich "in keinem guten technischen Zustand" war. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit Richtung A48 und bog dann bei der nächsten Abfahrt Polch wieder ab. Hier blieb das Auto liegen, vermutlich weil es keinen Sprit mehr hatte. Die drei Insassen flüchteten. Einen konnte die Polizei direkt fassen, den zweiten wenig später. Nach dem dritten wird noch gefahndet. Im Wagen fanden die Beamten gestohlene Nummernschilder, Werkzeuge und anderes Diebesgut. Offenbar waren die drei zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.2.2024 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Zwischenbilanz bei Kita-Fachkräftekampagne: Eine vor rund einem Jahr gestartete Kampagne soll mehr Menschen für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers in Rheinland-Pfalz begeistern. An diesem Montag wird Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Bad Kreuznach eine Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick geben, was noch alles geplant ist. In Frankenthal beginnt ein Prozess wegen Totschlags. Ein 26-Jähriger soll einen Gastwirt mit einer zerbrochenen Glasflasche mehrere Verletzungen im Gesicht und im Halsbereich zugefügt haben. Der Mann starb. Die Tat soll sich aus einem Streit entwickelt haben, nachdem der Angeklagte versucht haben soll, bei dem späteren Opfer Kokain zu erwerben und dieses mit Falschgeld zu bezahlen. Die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski, ehrt heute Polizisten und Polizistinnen, die unter Gefährdung ihrer Gesundheit Menschenleben gerettet oder schwierigste Einsatzsituationen mit hoher persönlicher Belastung erfolgreich bewältigt haben.

6:05 Uhr Das Wetter: Wolkiger Wochenstart 🌧️ Das trübe Wetter vom Wochenende zieht sich in Rheinland-Pfalz auch in den Wochenstart hinein - bei Temperaturen bis maximal 13 Grad. In Teilen des Landes kann es am Nachmittag auch wieder regnen. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)