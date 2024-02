Elektroschocker eingesetzt: Überfälle in Trier vor Gericht

Drei Männer müssen sich ab heute wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen mehrere Überfälle in Trier zur Last.

Mitte Juni vergangenen Jahres sollen die drei Angeklagten zwei andere Männer in der Nacht in Trier verfolgt, eingekesselt und schließlich mit Messern bedroht und attackiert haben. Dabei sei auch ein Elektroschocker zum Einsatz gekommen, wodurch die Opfer verletzt worden seien. Laut Gericht erlitten sie Prellungen am Kiefer und am Kopf. Die Angeklagten sollen Geld, eine EC-Karte und Airpods geraubt haben.

Erneuter Überfall mit Elektroschocker

In derselben Nacht sollen die Männer dann zwei weitere Personen überfallen, beraubt und durch Schläge und den erneuten Einsatz eines Elektroschockers verletzt haben. Bei dieser Tat erbeuteten sie laut Staatsanwaltschaft Geld, eine EC-Karte, Personalausweise und eine Tasche. Mit der geraubten EC-Karte sollen die Täter an einem Automaten siebenmal Zigaretten gezogen haben. An den beiden Überfallen waren laut der Anklage noch vier weitere Personen beteiligt. Gegen sie werde gesondert ermittelt.

Alle drei Angeklagten in U-Haft

Einer der beiden Angeklagten soll in einer anderen Nacht mit einem bislang unbekannten Komplizen außerdem einen weiteren Überfall in Trier begangen haben. Dabei sei das Opfer geschlagen und getreten worden. Die Angeklagten hätten bei dieser Tat unter anderem Geld und EC-Karten erbeutet, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Alle drei Angeklagten sind laut Gericht bereits vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft.