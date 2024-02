Feuerwehr rettet Hund Spike aus Steilhang in der Eifel

Nach drei Tagen Bangen konnten seine Besitzer Spike am Wochenende endlich wieder in die Arme schließen. Der zweijährige American Bulldog war bei einem Spaziergang entwischt.

Eine erste Suche nach Spike in dem Waldstück bei Orenhofen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) blieb erfolglos. Anfangs habe sie noch die Hoffnung gehabt, dass er es auch allein nach Hause schaffe, da er die Strecke kenne, so Besitzerin Janine Peuß. Am Donnerstagabend fehlte weiterhin jede Spur von Spike.

Viele Freiwillige unterstützen Suchaktion nach Hund

In ihrer Sorge starteten Janine und ihr Mann einen Suchaufruf auf Facebook, baten um Hilfe und Hinweise und verteilten Flyer in Orenhofen und in den Nachbarorten. In kürzester Zeit folgten viele Freiwillige Helfer dem Aufruf, suchten auch nachts im Waldgebiet und gingen immer wieder die Wege ab.

Auch Carina Niesen von der Hundesuchhilfe "Saving Paws" war bei der Aktion dabei. Sie kenne das Gebiet mit seinen vielen Steilhängen und Klippen, die Hunden schnell zum Verhängnis werden können, sagte sie.

Besitzerin Janine Peuß beobachtete die Rettungsaktion von der Stelle, an der Spike abgestürzt war und versuchte ihn zu beruhigen, sodass die Feuerwehr ihre Arbeit machen konnte. Besitzerin Janine Peuß

Hund Spike nach drei Tagen gefunden

Nach drei Tagen der Suche konnte Spike dann am Samstagnachmittag im Steilhang "Im Grundgraben" gefunden werden. Wie vermutet, war er zuvor abgestürzt und krallte sich mit aller Kraft am Hang fest, um nicht noch weiter abzurutschen.

Etwa 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Speicher und Orenhofen konnten Spike dann mit Hilfe einer Leiter aus seiner misslichen Lage befreien, so Wehrleiter Arnold Faber.

Erschöpft, aber wohlauf: American Bulldog Spike ist endlich wieder zurück bei seiner Familie. Agentur SIKO

Bulldog Spike wieder zu Hause bei seiner Familie

Nach all dem Schreck ist der American Bulldog nun wieder zurück bei seiner Familie. Bis auf ein paar Schürfwunden an den Pfoten, der Schnauze und dem Bauch gehe es ihm soweit gut, so die Besitzerin.

Allerdings merke man, dass er das Erlebte nun erst einmal verdauen muss. So turbulent die letzten Tage auch waren: Für die Unterstützung der vielen Helfer sei man unglaublich dankbar.