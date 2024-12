Der seit Jahren in Rheinland-Pfalz diskutierte ÖPNV-Index wird zum 1. Januar im Land eingeführt. Er dient als Orientierung dafür, wie Land und Kommunen die Busunternehmen künftig finanziell unterstützen. Künftig könnte es weniger Streiks geben.

Der Nahverkehrs-Zweckverband Nord in Koblenz hat am Donnerstag der Einführung zugestimmt, so wie der Zweckverband Süd das schon am Dienstag getan hatte.

Staatliche Zuschüsse für private Verkehrsbetriebe

Der Index bildet nach Angaben des Mobilitätsministeriums ab, wie sich die Personal- und Energiekosten für Busverkehre entwickelt haben. Daran orientiert sollen Land und Kommunen künftig den privaten Busunternehmen Geld zahlen, um Kostensteigerungen abzufedern.

Nachbarländer haben den ÖPNV-Index schon länger

Seit Jahren fordern die private Busbranche in Rheinland-Pfalz und Oppositionspolitiker, dass das Land den ÖPNV-Index einführt, schließlich habe das Verkehrsministerium schon 2020 diese finanzielle Unterstützung versprochen. In Nachbarländern wie Baden-Württemberg oder Hessen gibt es einen ÖPNV-Index schon länger.

Mehrfach Streiks im privaten Busgewerbe

In der Vergangenheit hatte es in Rheinland-Pfalz immer wieder Streiks der Fahrererinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe gegeben. Die Arbeitgeber hatten die Lohnforderungen der Gewerkschaft ver.di abgelehnt, mit Hinweis auf den fehlenden ÖPNV-Index und die nicht ausreichenden Landeshilfen.